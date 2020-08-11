Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска
Смотрите также
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
Вирусолог оценил тяжесть второй волны коронавируса в России
Лера Кудрявцева сделала фотоотчет о праздновании дня рождения дочери
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Правительство Ливана знало об опасности в порту, но ничего не сделало
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Два стратегических бомбардировщика РФ перемещены к границе с США
Минск отреагировал на заявления других стран о выборах в Белоруссии
Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с актёром Смоляковым
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
Фальков сообщил, что учеба в вузах начнется 1 сентября в очном формате
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
Ледяной корабль обнаружили у берегов Антарктиды
Юрий Гальцев сменил имидж ради молодой избранницы
Капитан милиции ушел в отставку из-за протестов в Белоруссии
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
ОМОН начал разгонять людей в Минске с места гибели протестующего
В Минске протестующие начали бросать в силовиков коктейли Молотова
В Белоруссии вновь задерживают протестующих против результатов выборов
В Минске закрыли семь станций метро
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
Белорусские внутренние войска начали задерживать предполагаемых участников протестных акций у станции метро "Пушкинская" в центре Минска, сообщает РИА "Новости". По данным корреспондента агентства, внутренние войска патрулируют окрестности станции и задерживают подозрительные лица.В источнике
Подробнее о событии