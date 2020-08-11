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Газета.Ru
Газета.Ru

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Белорусские внутренние войска начали задерживать предполагаемых участников протестных акций у станции метро "Пушкинская" в центре Минска, сообщает РИА "Новости". По данным корреспондента агентства, внутренние войска патрулируют окрестности станции и задерживают подозрительные лица.В источнике
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Царьград

Минск. Дубль-3? В белорусской столице снова задерживают протестующих

Царьград13:06
Известия

Внутренние войска оттеснили протестующих в Минске от метро «Пушкинская»

Известия12:55
RT на русском

В Минске у метро «Пушкинская» начались задержания

RT на русском11:24
URA.Ru

Третий день протестов в Минске начался с задержаний

URA.Ru11:46
Коммерсантъ

В центре Минска вновь начались задержания

Коммерсантъ11:26
РИА Новости

Военные начали вытеснять протестующих из центра Минска

РИА Новости12:50
Эхо Москвы

Бойцы внутренних войск Белоруссии задерживают людей в центре Минска

Эхо Москвы11:31

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъ07:09
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM13:34
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ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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Минск отреагировал на заявления других стран о выборах в Белоруссии

В белорусском МИД заявили, что «с учётом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнёров на ход и результаты президентских выборов».
RT на русском13:27
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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