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Газета.Ru
Газета.Ru

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Белорусские внутренние войска начали задерживать предполагаемых участников протестных акций у станции метро "Пушкинская" в центре Минска, сообщает РИА "Новости". По данным корреспондента агентства, внутренние войска патрулируют окрестности станции и задерживают подозрительные лица.В источнике
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Московский Комсомолец

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

Московский Комсомолец13:02
Ведомости

В Минске начались задержания

Ведомости11:53
Эхо Москвы

Бойцы внутренних войск Белоруссии задерживают людей в центре Минска

Эхо Москвы11:31
РИА Новости

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

РИА Новости11:41
Газета.Ru

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Газета.Ru11:28
Коммерсантъ

В центре Минска вновь начались задержания

Коммерсантъ11:26
RT на русском

В Минске у метро «Пушкинская» начались задержания

RT на русском11:24

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомости15:10
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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