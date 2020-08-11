Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска
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Белорусские внутренние войска начали задерживать предполагаемых участников протестных акций у станции метро "Пушкинская" в центре Минска, сообщает РИА "Новости". По данным корреспондента агентства, внутренние войска патрулируют окрестности станции и задерживают подозрительные лица.В источнике
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