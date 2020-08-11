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Газета.Ru
Газета.Ru

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Белорусские внутренние войска начали задерживать предполагаемых участников протестных акций у станции метро "Пушкинская" в центре Минска, сообщает РИА "Новости". По данным корреспондента агентства, внутренние войска патрулируют окрестности станции и задерживают подозрительные лица.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

Солдаты внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Силовики патрулируют окрестности и останавливают подозрительных лиц, иногда им приходится бежать за группами людей.
РИА Новости11:41
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В Минске начались задержания протестующих возле станции метро

РЕН ТВ11:43
РИА Новости

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

РИА Новости11:41
Газета.Ru

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Газета.Ru11:28
ТК Звезда

В центре Минска начались задержания

ТК Звезда11:33
RT на русском

В Минске у метро «Пушкинская» начались задержания

RT на русском11:24
Эхо Москвы

Бойцы внутренних войск Белоруссии задерживают людей в центре Минска

Эхо Москвы11:31
Царьград

Захватят власть и тут же… Малофеев дал прогноз о будущем белорусского «майдана»

Царьградвчера в 14:32

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Российская газета04:28
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RT на русском12:02

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CT news08:00
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ТАСС11:07

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Faktom10:43
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