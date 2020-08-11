Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска
Белорусские внутренние войска начали задерживать предполагаемых участников протестных акций у станции метро "Пушкинская" в центре Минска, сообщает РИА "Новости". По данным корреспондента агентства, внутренние войска патрулируют окрестности станции и задерживают подозрительные лица.В источнике
С чего всё началось
Внутренние войска начали задержания в центре Минска
Солдаты внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Силовики патрулируют окрестности и останавливают подозрительных лиц, иногда им приходится бежать за группами людей.
РИА Новости11:41
Подробнее о событии
Захватят власть и тут же… Малофеев дал прогноз о будущем белорусского «майдана»
Царьградвчера в 14:32