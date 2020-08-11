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Газета.Ru
Газета.Ru

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Белорусские внутренние войска начали задерживать предполагаемых участников протестных акций у станции метро "Пушкинская" в центре Минска, сообщает РИА "Новости". По данным корреспондента агентства, внутренние войска патрулируют окрестности станции и задерживают подозрительные лица.В источнике
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Царьград

Минск. Дубль-3? В белорусской столице снова задерживают протестующих

Царьградвчера в 13:06
Коммерсантъ

В центре Минска вновь начались задержания

Коммерсантъвчера в 11:26
РИА Новости

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

РИА Новостивчера в 11:41
Газета.Ru

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Газета.Ruвчера в 11:28
Ведомости

В Минске начались задержания

Ведомостивчера в 11:53
RT на русском

В Минске у метро «Пушкинская» начались задержания

RT на русскомвчера в 11:24
Эхо Москвы

Бойцы внутренних войск Белоруссии задерживают людей в центре Минска

Эхо Москвывчера в 11:31

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Газета.Ruвчера в 10:37
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости21:08

УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом «Дрита» и североирландским «Линфилдом» из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.
RT на русскомвчера в 12:02