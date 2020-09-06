Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ПолитРоссия
ПолитРоссия

Внутренние войска и автобусы ОМОН сконцентрированы в центре Минска

Согласно информации корреспондента ТАСС, возле здания белорусского правительства по улице Советской стоят машины с бойцами внутренних войск, автобусы силовиков ОМОН, водометы и специальная техника. Для разгона очередной протестной акции на место прибыли автомобили "Рубеж".В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В Минске правоохранители дежурят у Дома правительства, временно закрыты шесть станций метро

Комсомольская правда07:04
Lenta.ru

В центре Минска заметили спецтехнику

Lenta.ru05:43
Известия

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Известия04:08
РИА Новости

В Минске рядом с площадью Независимости заметили спецтехнику

РИА Новости04:57
Газета.Ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:23
ТАСС

В районе Дома правительства в Минске сконцентрированы большие силы правоохранителей

ТАСС06:16
Эхо Москвы

Сторонники белорусской оппозиции планируют в эти минуты начать марш Единства в центре Минска

Эхо Москвы07:02
КП - Беларусь

Марш 6 сентября в Минске: десятки тысяч протестующих, колючая проволока у Дворца независимости и БТРы в городе

КП - Беларусь12:38

Daily Mail: коллекцию Дарвина в Лондонском музее проверяют на расизм

Лондонский Музей естественной истории намерен пересмотреть коллекции экспонатов, связанные с научной экспедицией Чарльза Дарвина, поскольку знаменитое плавание на корабле «Бигль» якобы носило колониальный характер.
ПолитРоссия11:08

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,8K

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
3K

LG назвала дату выхода нового смартфона LG Wing 5G с двойным экраном

В отличие от Surface Duo с двумя экранами, который превращает два расположенных рядом дисплея (каждый 5,6 дюйма) в 8,3-дюймовый экран размером с планшет, когда он полностью открыт, LG Wing имеет основной экран размером 6,8 дюйма.
Astera06:39
5

Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
1K

Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
18

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
20