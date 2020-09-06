Внутренние войска и автобусы ОМОН сконцентрированы в центре Минска
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Согласно информации корреспондента ТАСС, возле здания белорусского правительства по улице Советской стоят машины с бойцами внутренних войск, автобусы силовиков ОМОН, водометы и специальная техника. Для разгона очередной протестной акции на место прибыли автомобили "Рубеж".В источнике
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В Минске правоохранители дежурят у Дома правительства, временно закрыты шесть станций метро
Комсомольская правда07:04