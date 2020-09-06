Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ПолитРоссия
ПолитРоссия

Внутренние войска и автобусы ОМОН сконцентрированы в центре Минска

Согласно информации корреспондента ТАСС, возле здания белорусского правительства по улице Советской стоят машины с бойцами внутренних войск, автобусы силовиков ОМОН, водометы и специальная техника. Для разгона очередной протестной акции на место прибыли автомобили "Рубеж".В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Минске рядом с площадью Независимости заметили спецтехнику

РИА Новости04:57
Lenta.ru

В центре Минска заметили спецтехнику

Lenta.ru05:43
ТАСС

В районе Дома правительства в Минске сконцентрированы большие силы правоохранителей

ТАСС06:16
Комсомольская правда

В Минске правоохранители дежурят у Дома правительства, временно закрыты шесть станций метро

Комсомольская правда07:04
Эхо Москвы

Часть станций минского метро закрыли в центре белорусской столицы

Эхо Москвы06:31
Газета.Ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:23
Известия

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Известия04:08
КП - Беларусь

В центре Минска появилась новая спецтехника: модифицированный БРДМ-2 с системой типа «Рубеж»

КП - Беларусь09:24

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Байкал-Daily22:25
2

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
1,3K

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.
РИА Новостивчера в 01:00
90

Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля к немецким врачам

Берлин, 6 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.
REGNUM10:30
1K

Часть митингующих отошла от резиденции Лукашенко из-за ливня

Ливень, начавшийся в Минске, заставил отступить часть митингующих, собравшихся на проспекте Победителей возле заграждений силовиков, за которыми расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия10:14