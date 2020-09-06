Протестующие колоннами идут в центр Минска на акцию оппозиции
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Колонны протестующих начали движение в центре Минска из районов белорусской столицы. Об этом сообщает корреспондент "Известий". В скором времени на площади Независимости должна состояться большая протестная акция оппозиции "Марш единства".В источнике
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Комсомольская правда07:04