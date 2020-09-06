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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Протестующие колоннами идут в центр Минска на акцию оппозиции

Колонны протестующих начали движение в центре Минска из районов белорусской столицы. Об этом сообщает корреспондент "Известий". В скором времени на площади Независимости должна состояться большая протестная акция оппозиции "Марш единства".В источнике
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РИА Новости

В центре Минска перекрыли проспект Независимости

РИА Новости08:17
Комсомольская правда

В Минске правоохранители дежурят у Дома правительства, временно закрыты шесть станций метро

Комсомольская правда07:04
Известия

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Известия04:08
Lenta.ru

В центре Минска заметили спецтехнику

Lenta.ru05:43
ТАСС

В районе Дома правительства в Минске сконцентрированы большие силы правоохранителей

ТАСС06:16
Газета.Ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:23
Телеканал 360°

«Марш единства» начался в Минске. В центр города пригнали БТР и закрыли часть станций метро

Телеканал 360°07:49
КП - Беларусь

В центре Минска появилась новая спецтехника: модифицированный БРДМ-2 с системой типа «Рубеж»

КП - Беларусь09:24

На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
90

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
2,7K

Брутальный кроссовер Haval DaGou оказался на 40 процентов дешевле RAV4

Новинка отличилась конкурентной ценой: DaGou стоит от 125 до 146 тысяч юаней, то есть вседорожник оказался как минимум на 40 процентов дешевле сравнимой по габаритам Toyota RAV4, цены на которую варьируются в диапазоне от 175 до 259 тысяч юаней.
Motor08:15
6

Земан высказался о призывах остановить создание «Северного потока-2»

Президент Чешской Республики Милош Земан выразил удивление по отношению к тому, что ряд западных политиков стараются связать ситуацию с Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток-2».
RuNews24.ru09:36
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Газизов заявил, что Кутепов не покидает «Спартак»

Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора футбольного клуба "Спартак", дал свой комментарий относительно публикации защитника "красно-белых" Ильи Кутепова, которую тот разместил в своём аккаунте социальной сети Инстаграм "Это обычный пост, который совершенно ничего не значит", - отметил Газизов.
Честный рейтинг букмекеров10:25

«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе

Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.
РИА Новости11:25

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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