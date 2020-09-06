Брутальный кроссовер Haval DaGou оказался на 40 процентов дешевле RAV4

Новинка отличилась конкурентной ценой: DaGou стоит от 125 до 146 тысяч юаней, то есть вседорожник оказался как минимум на 40 процентов дешевле сравнимой по габаритам Toyota RAV4, цены на которую варьируются в диапазоне от 175 до 259 тысяч юаней.