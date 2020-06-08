Запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

с чего всё началось

Россия готова постепенно открывать туристический сезон, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля.

Политика Захарова получила высший дипломатический ранг посла Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. 520

Общество В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня. 2K

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 101

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 884

Общество Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему. 33

Здоровье Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2 Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM. 1,1K

Футбол РФС откажется от географического принципа выбора судей на матчи Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил о готовности назначать арбитров на матчи с участием местных команд.

Общество В Петербурге все стационары хотят приравнять к инфекционным Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 16:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге предлагают приравнять по статусу к инфекционным все стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь по различным профилям, а также расширить список медицинских работников для получения дополнительных выплат и компенсаций. 1

Кино «Вратаря галактики» выпустят в США Североамериканский релиз картины намечен на январь 2021 года, сообщает film.ru.Дистрибьютором фильма, который выйдет в США под названием "Cosmoball", выступит независимая компания WellGo USA.

Общество Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17 В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС. 535

Происшествия Разлив нефти из аварийной скважины произошел в НАО Произошел разлив около десяти тонн нефти на площади 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 252

Футбол Футболист «Локомотива» Баринов не болел коронавирусом Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил ТАСС, что Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией.

Общество Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области. 219

Футбол Федун предложил постепенно снимать ограничения на посещение стадионов Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил постепенно снимать ограничения на посещение стадионов, передает "РБК".

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K