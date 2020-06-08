Путешествия
КоммерсантъВозобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля
Россия готова постепенно открывать туристический сезон, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля.
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с чего всё началось
Запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.ТАСС05:00
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Политика
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Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
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Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Футбол
Уткин назвал Мостового лучшим футболистом в истории России
Российский комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
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Газета.Ru 08:40
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Здоровье
Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:38
Футбол
РФС откажется от географического принципа выбора судей на матчи
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил о готовности назначать арбитров на матчи с участием местных команд.
Евро-футбол.ру 09:29
Общество
В Петербурге все стационары хотят приравнять к инфекционным
Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 16:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге предлагают приравнять по статусу к инфекционным все стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь по различным профилям, а также расширить список медицинских работников для получения дополнительных выплат и компенсаций.
REGNUM 09:20
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
Кино
«Вратаря галактики» выпустят в США
Североамериканский релиз картины намечен на январь 2021 года, сообщает film.ru.Дистрибьютором фильма, который выйдет в США под названием "Cosmoball", выступит независимая компания WellGo USA.
ИА InterMedia 04:52
Общество
Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж
В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано.
РБК 08:20
Армия и оружие
России предсказали скорую победу над НАТО после вывода войск США из Германии
Россия сможет одержать скорую победу над странами НАТО после того, как по решению президента США Дональда Трампа из Германии будет выведена часть американских войск.
Lenta.ru 08:34
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Происшествия
Разлив нефти из аварийной скважины произошел в НАО
Произошел разлив около десяти тонн нефти на площади 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
iReactor 09:32
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Космос
«Роскосмос» получил патент на «сачок» для космического мусора
Военное дело 04:49
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов не болел коронавирусом
Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил ТАСС, что Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 07:38
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
Общество
Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.
Российская газета 06:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой
В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
Летидор 04:30
Происшествия
Стрелявший в Москве из окна мужчина умер в больнице
Следственный комитет России (СКР) сообщил о смерти мужчины, который вечером 7 июня открыл огонь по прохожим из окна.
Коммерсантъ 03:39
Футбол
Федун предложил постепенно снимать ограничения на посещение стадионов
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил постепенно снимать ограничения на посещение стадионов, передает "РБК".
Газета.Ru 08:46
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 05:12
Общество
Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня
Ограничения на работу спортивной индустрии в Москве будут сняты 23 июня. Об этом сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.
РБК 08:15