Политика

ПрофильПрофильВнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео

В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Кадры опубликовало агентство RT в своем Telegram-канале. Руины этой части атомной электростанции до сих пор излучают радиацию.
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Видео: журналистов пустили на пять минут в четвертый энергоблок ЧАЭС

РЕН ТВ02:44

Журналисты побывали на Чернобыльской АЭС

Rambler News Serviceвчера в 13:12

Опубликованы кадры изнутри диспетчерской Чернобыльской АЭС

Известиявчера в 17:05

Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

РИА Новостивчера в 15:15

Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри

ТК Звездавчера в 14:04

Руины Чернобыльской АЭС показали изнутри

Lenta.ruвчера в 13:25

В Сети появилось видео из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

РБКвчера в 17:34
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Авто

Lada 4x4 назвали самым популярным внедорожником в РФ

Остальные места в топе занимают иномарки, например новые кроссоверы Kia Sportage, Toyota RAV4 и Renault Duster.
32CARS.ru вчера в 01:19
Армия и оружие

Япония установила приоритеты в укреплении своей обороны

Приоритетными направлениями укрепления обороноспособности страны признаны космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения.
Новостной фронт 00:11
Армия и оружие

Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ

Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM вчера в 07:13
Армия и оружие

Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
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Общество

Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок

Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:51
Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Происшествия

Две пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту

Конфликт между двумя женщинами произошел на борту самолета, летевшего из Москвы в Минеральные Воды.
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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 25 сентября в 11:19
Экономика

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных

Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Технологии

Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально

Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 25 сентября в 14:02
Происшествия

Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье

Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
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Журналист Sportsnet: у Бурдасова пятизвёздочный бросок с кистей

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Марк Спектор поделился впечатлением от игры российского нападающего Антона Бурдасова, который пытается пробиться в состав «Эдмонтон Ойлерз», находясь в тренировочном лагере команды.
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Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
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Ринат Билялетдинов: «„Локомотив“ и „Зенит“ сыграют за шесть очков»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что предстоящий матч железнодорожников с «Зенитом» станет ключевым в осенней части сезона РПЛ.
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Минск заинтересован в поставках темных нефтепродуктов из Казахстана

Белоруссия проявила интерес к поставкам темных нефтепродуктов из Казахстана для переработки, вместе с нефтью объемы оцениваются в 3,5 миллиона тонн в год, сообщил заместитель главы Минэнерго Казахстана Асет Магауов.
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Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как артистка едва не получила тюремный срок в США за подделку документов.
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РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК .
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Сухогруз загорелся на Волге недалеко от Тольятти

Сухогруз, груженный железом, загорелся на Волге недалеко от Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
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Алтайского насильника задержали на Кипре

Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. После выяснилось, что 19 августа он прибыл на север Кипра по поддельным документам.
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Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
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Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

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Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США

МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
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Елена Батурина покинула благодарного ей мэра Лондона

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