Политика
ПрофильВнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео
В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Кадры опубликовало агентство RT в своем Telegram-канале. Руины этой части атомной электростанции до сих пор излучают радиацию.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:16, Вашингтон
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru вчера в 05:24
Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Армия и оружие
Япония установила приоритеты в укреплении своей обороны
Приоритетными направлениями укрепления обороноспособности страны признаны космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения.
Новостной фронт 00:11
Политика
Телеканал «112 Украина» назвал незаконным лишение его лицензии
Телеканал «112 Украина» назвал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении его лицензии незаконным, а также заявил, что такие действия являются грубейшей атакой на свободу слова.
RT на русском вчера в 08:29
Интернет
Google празднует день рождения: поисковому сервису исполнился 21 год
Главный домен google.com зарегистрирован 15 сентября 1997 года, а компания была основана 4 сентября 1998 года.
Пятый канал 03:36
Происшествия
Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте
REGNUM вчера в 15:26
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Экономика
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости 02:18
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Происшествия
На Волге загорелся груженный железом сухогруз
Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.
РБК вчера в 23:35
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
"Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.
ТАСС 02:09
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости вчера в 14:52
Политика
Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России
Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
ТАСС 03:13
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» пристыковался к МКС
Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» 25 сентября в автоматическом режиме совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Ридус 25 сентября в 16:04
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Общество
В России запретили курить на балконах
По новому постановлению, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, введен запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, а также комнатах в общежитиях и гостиничных номерах.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:26
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07
Политика
Зеленский с трибуны ООН заявил о войне России с Украиной
Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский заявил, что против его страны Россией ведется война.
Московский Комсомолец 25 сентября в 09:34
Театры
Канал «ТНВ» покажет спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»
Канал «ТНВ» покажет спектакли-победители окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье». Посмотреть их можно будет с 1 октября.
Алькеевские вести 04:08
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Карди Би рассказала, как фотограф домогался ее во время съемок
Lisa.ru вчера в 04:14
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Происшествия
20 человек пострадали в результате жесткой посадки самолета в Барнауле
РЕН ТВ 25 сентября в 12:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31
Авто
В России отзывают 37 автомобилей Bentley
ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России 37 автомобилей Bentley Continental.
Автоновости дня 03:54
Экономика
В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM 00:45