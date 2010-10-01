Экономика
ФинмаркетВо 2-м квартале падение американского ВВП может составить 24%, число заявок на пособие по безработице - подскочить до 2,25 млн - Goldman Sachs
По мнению аналитика Goldman Sachs Дэвида Чоя, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, по итогам этой недели может составить 2,25 млн. Согласно наиболее консервативному предположению, показатель превысит рекордные 1 млн заявок, не исключает аналитик.
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СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
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Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Юмористка Елена Степаненко и телеведущая Ольга Бузова станут ведущими шоу на телеканале "Россия 1".
Общество
У «Ведомостей» сменится главный редактор
Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, сообщило издание.
Происшествия
На ЗСД в Петербурге иномарка мчалась по встречной полосе
Чем закончилось рискованное путешествие лихача, неизвестно. Днем 23 марта очевидцы заметили на ЗСД мчащегося по встречной полосе лихача.
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Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
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Россия вводит временный запрет на экспорт круп
Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву
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Медик пришел к выводу, что меры, предпринимаемые в России, должны предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
В Ярославле арестовали подозреваемых во взятках сотрудников МЧС
В Ярославле арестованы бывший начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону и его заместитель.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Футбол
Marca опубликовала сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке
Испанское издание Marca опубликовало сборную худших трансферов "Реала" в XXI веке с учетом ожидания и цены.
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Риск летального исхода при коронавирусе повышается для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниями.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.