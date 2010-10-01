По мнению аналитика Goldman Sachs Дэвида Чоя, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, по итогам этой недели может составить 2,25 млн. Согласно наиболее консервативному предположению, показатель превысит рекордные 1 млн заявок, не исключает аналитик.

Во 2-м квартале падение американского ВВП может составить 24%, число заявок на пособие по безработице - подскочить до 2,25 млн - Goldman Sachs

Происшествия Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.

Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

Политика СКР возбудил уголовное дело против Чубарова «Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Здоровье Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19 Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В Ярославле арестовали подозреваемых во взятках сотрудников МЧС В Ярославле арестованы бывший начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону и его заместитель.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.