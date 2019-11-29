Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина. Сообщения об обысках, якобы прошедших в четверг, ранее появились в Сети.

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

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