Общество

РИА НовостиРИА НовостиВо ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина. Сообщения об обысках, якобы прошедших в четверг, ранее появились в Сети.
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ФСИН опровергла информацию об обысках у первого замдиректора службы Анатолия Рудого

ТАСС03:40

ФСИН опровергла сообщения об обыске у первого замдиректора ведомства Рудого

Интерфакс03:37

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

РИА Новости03:54

ФСИН опровергла данные об обысках у первого замглавы ведомства Рудого

RT на русском03:48

Стало известно о грядущих перестановках в руководстве ФСИН

Lenta.ru03:11

ФСИН опровергла обыски у замдиректора службы Рудого

Телеканал 360°03:53

ФСИН опровергла сообщения СМИ об обысках у первого замдиректора службы

Известия04:08
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Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Происшествия

Несколько человек погибли при падении небольшого самолета в Канаде

В результате крушения погибли несколько человек, сообщил местный телеканал Global News. Инцидент произошел вечером в среду, 27 ноября.
Известия вчера в 03:28
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК вчера в 18:34
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
RT на русском вчера в 18:51
Экономика

Цены на кофе выросли более чем на 25%

За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
Газета.Ru 01:27
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Общество

Красноярская полиция заинтересовалась продажей собачьего жира

Правоохранители заинтересовались информацией в СМИ о продаже собачьего жира, изготавливаемого из щенков лаек.
Newslab.ru 03:37
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:37
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Lenta.ru 03:01
Общество

Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards 2020

По данным портала столичной мэрии, премия World Travel Awards существует с 1993 года, сейчас в ней более 80 номинаций: например, лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности.
ТАСС вчера в 13:49
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 27 ноября в 01:32
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости вчера в 14:45
Здоровье

Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака

В феврале этого года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год.
Новые Известия вчера в 01:13
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Транспорт

За бесплатный проезд по МЦД заплатит частный перевозчик

На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится.
Известия 00:28
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Газета.Ru вчера в 05:04
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Аврил Лавин рассталась с бойфрендом-миллиардером

Инсайдеры сообщили, что Лавин и Сарофим решили отдохнуть друг от друга. Они расстались тихо и без скандалов.
StarHit.ru вчера в 18:40
Спорт

Большунов удивился, что журналисты знают о его травме

На пресс-конференции, предшествующей соревнованиям, норвежский журналист спросил Большунова о травме спины, вопрос удивил россиянина.
Нева Спорт 02:49
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru вчера в 10:10
Армия и оружие

Тайно от всего мира Япония стала крупнейшей ядерной державой

Китайское издание Sohu пишет о том, что под предлогом развития атомных электростанций Стране Восходящего Солнца удалось скрытно от всего мира запастись огромным количеством ядерного топлива для производства атомного оружия.
LentaChel.ru 04:30
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM 04:16
Происшествия

Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента

Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
Московский Комсомолец 04:14
Политика

Депутат от партии «Слуга народа» предложила «приглушить» свободу слова

Представитель президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с заявлением о том, что на Украине так много свободы слова и она "настолько сильна", что ее уже необходимо "приглушить" .
Pravda.Ru 03:08
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