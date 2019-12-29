Ролик с издевательствами над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области был обнародован ранее. На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине.

Во ФСИН отреагировали на видео с издевательствами над заключенными

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Общество Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Происшествия Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.

Общество В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Хоккей Швеция — Чехия 3:0 (3-й период) Пары полуфиналистов по регламенту МЧМ будут составлены не по традиционной сетке плей-офф (по ней мы бы на канадцев), а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Транспорт Собянин провел технический пуск шести станций метро Мэр Москвы Сергей Собянин провел сегодня так называемый технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех - на Некрасовской.

Политика Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель Украинского президента Владимира Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель на Украине, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.