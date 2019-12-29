Происшествия
Lenta.ruВо ФСИН отреагировали на видео с издевательствами над заключенными
Ролик с издевательствами над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области был обнародован ранее. На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине.
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Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Происшествия
В Судане разбился военный самолет
Общество
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел «евромайдана»
Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".
Кино
«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Общество
Палау стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы
Республика Палау, расположенная на остовах в Тихом океане, стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Футбол
Кулусевски проходит медосмотр для подписания контракта с «Ювентусом»
Полузащитник Деян Кулусевски проходит медосмотр для подписания контракта с туринским "Ювентусом", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Музыка
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Музыка
Шнуров написал стихи про шоу «Голос»
Как сообщает «РИА Новости», Сергей Шнуров пошутил на своим подопечным Антоном Токаревым в проекте «Голос».
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Спорт
Александр Большунов: «Удивлен, что Хальфварссон не стал помогать»
Александр Большунов остался недоволен действиями шведа Калле Хальфварссона в гонке преследования на «Тур де Ски».
Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит новые виды вооружения
Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые виды вооружения.
Хоккей
Швеция — Чехия 3:0 (3-й период)
Пары полуфиналистов по регламенту МЧМ будут составлены не по традиционной сетке плей-офф (по ней мы бы на канадцев), а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.
Происшествия
В Петербурге на пешехода упал горящий человек
В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек.
Авто
Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто
Общество
В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Транспорт
Собянин провел технический пуск шести станций метро
Мэр Москвы Сергей Собянин провел сегодня так называемый технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех - на Некрасовской.
Политика
Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель
Украинского президента Владимира Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель на Украине, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой
Композитор Юрий Лоза в интервью РИА Новости Крым прокомментировал критику концертов Аллы Пугачевой, заявив, что у телезрителя должно быть право выбора.