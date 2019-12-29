Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВо ФСИН отреагировали на видео с издевательствами над заключенными

Ролик с издевательствами над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области был обнародован ранее. На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине.
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Виновных в применении силы в СИЗО в Кузбассе привлекли к ответственности

ТАСС07:42

ФСИН отреагировала на видео с избиением заключённых

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Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

РИА Новости08:26

ФСИН прокомментировала издевательства над заключенными в Кузбассе

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Gulagu.net опубликовал видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Дождь05:46

Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети

Комсомольская правда - Кемерово05:28

В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
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