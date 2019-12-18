Происшествия

RT на русскомRT на русскомВо ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Ранее адвокат Хорошавина заявил, что родственники и защита осуждённого потеряли с ним связь после его этапирования из Южно-Сахалинска в середине ноября. В феврале 2018 года экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии и штрафу по обвинению во взятках.
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Потерянный адвокатами экс-губернатор Хорошавин нашелся в СИЗО Южно-Сахалинска

Первое антикоррупционное СМИвчера в 22:36

Хорошавина вернули на Сахалин

Сахалин.Инфовчера в 20:29

УФСИН сообщило о местонахождении осужденного экс-главы Сахалинской области Хорошавина

Росбалтвчера в 21:59

Родственники и адвокаты экс-главы Сахалина рассказали о его исчезновении

РБКвчера в 20:55

В УФСИН сообщили местонахождение экс-главы Сахалина Хорошавина

ТАССвчера в 21:48

ФСИН прокомментировала заявление адвоката о «пропаже» Хорошавина

РИА Новостивчера в 20:56

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

RT на русскомвчера в 21:59
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Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru 16 декабря в 11:03
Политика

Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
РИА Новости 00:45
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС вчера в 04:31
Экономика

Счётная палата обвинила ЦБ в неэффективности программы по развитию финрынка

Счётная палата провела не только анализ основных направлений развития финансового рынка на 2016−2018 годы и на 2019−2021 годы, но и количественный анализ основных секторов финрынка.
Евразия Daily 01:13
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Культура

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
iReactor 16 декабря в 21:14
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru вчера в 14:10
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения".
Российская газета вчера в 21:16
Технологии

S8 Capital запустил нового мобильного оператора в России

Холдинг S8 Capital объявил о старте работы мобильного оператора Next Mobile, который обеспечивает покрытие нескольких сотовых компаний России.
IT-World вчера в 07:33
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Политика

В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178.
РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что чуть не погибла во время выступления

Балерина не стала рассказывать всех подробностей, но заверила, что могла погибнуть Многие комментаторы считают, что Волочкова имеет проблемы с алкоголем и поэтому могла упасть.
Gazeta.SPb вчера в 19:01
Происшествия

В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца

Полицейские в Канске в Красноярском крае спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:04
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец вчера в 09:57
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета вчера в 06:14
Армия и оружие

Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство

Лазерные комплексы «Пересвет» осуществляют боевое дежурство с начала декабря, рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, 18 декабря сообщает газета «Красная звезда».
Красная весна вчера в 18:46
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
Киберспорт

Warcraft III: Reforged перенесена на 29 января 2020 года

3DNews 01:21
Происшествия

Очередной конфликт произошел на границе Таджикистана и Киргизии

Эхо Москвы 01:30
Шоу-бизнес

«Не хочу его видеть»: Буланова не пригласила Радимова на свадьбу

Брак с Радимовым у Булановой был довольно продолжительным – с 18 октября 2005-го по декабрь 2016-го.
Дни.ру 16 декабря в 07:27
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

Радий Хабиров будет платить за информацию о продавцах контрафактного алкоголя

Глава попросил уведомлять через портал «Безопасная среда» (круглосуточно) или по телефону: +7 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням) о продавцах и точках продажи и производства контрафакта.
ProUfu.ru 01:05
Футбол

Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 02:50
Общество

В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов

Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
RT на русском вчера в 22:56
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Заморозку накопительной части пенсии продлили еще на год — до 2022 года. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.
EastRussia 16 декабря в 19:06
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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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