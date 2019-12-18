Происшествия
RT на русскомВо ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Ранее адвокат Хорошавина заявил, что родственники и защита осуждённого потеряли с ним связь после его этапирования из Южно-Сахалинска в середине ноября. В феврале 2018 года экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии и штрафу по обвинению во взятках.
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Потерянный адвокатами экс-губернатор Хорошавин нашелся в СИЗО Южно-Сахалинска
Первое антикоррупционное СМИвчера в 22:36
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Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Политика
Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена
Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Экономика
Счётная палата обвинила ЦБ в неэффективности программы по развитию финрынка
Счётная палата провела не только анализ основных направлений развития финансового рынка на 2016−2018 годы и на 2019−2021 годы, но и количественный анализ основных секторов финрынка.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Культура
Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения".
Технологии
S8 Capital запустил нового мобильного оператора в России
Холдинг S8 Capital объявил о старте работы мобильного оператора Next Mobile, который обеспечивает покрытие нескольких сотовых компаний России.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Политика
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178.
Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что чуть не погибла во время выступления
Балерина не стала рассказывать всех подробностей, но заверила, что могла погибнуть Многие комментаторы считают, что Волочкова имеет проблемы с алкоголем и поэтому могла упасть.
Происшествия
В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца
Полицейские в Канске в Красноярском крае спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Армия и оружие
Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство
Лазерные комплексы «Пересвет» осуществляют боевое дежурство с начала декабря, рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, 18 декабря сообщает газета «Красная звезда».
Хоккей
«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ
Шоу-бизнес
«Не хочу его видеть»: Буланова не пригласила Радимова на свадьбу
Брак с Радимовым у Булановой был довольно продолжительным – с 18 октября 2005-го по декабрь 2016-го.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Общество
Радий Хабиров будет платить за информацию о продавцах контрафактного алкоголя
Глава попросил уведомлять через портал «Безопасная среда» (круглосуточно) или по телефону: +7 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням) о продавцах и точках продажи и производства контрафакта.
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Общество
В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов
Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Заморозку накопительной части пенсии продлили еще на год — до 2022 года. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.