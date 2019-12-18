Происшествия

RT на русскомRT на русскомВо ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Ранее адвокат Хорошавина заявил, что родственники и защита осуждённого потеряли с ним связь после его этапирования из Южно-Сахалинска в середине ноября. В феврале 2018 года экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии и штрафу по обвинению во взятках.
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Адвокат сообщил о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина

РБК02:46

Потерянный адвокатами экс-губернатор Хорошавин нашелся в СИЗО Южно-Сахалинска

Первое антикоррупционное СМИвчера в 22:36

Хорошавина вернули на Сахалин

Сахалин.Инфовчера в 20:29

УФСИН сообщило о местонахождении осужденного экс-главы Сахалинской области Хорошавина

Росбалтвчера в 21:59

В УФСИН сообщили местонахождение экс-главы Сахалина Хорошавина

ТАССвчера в 21:48

Во ФСИН рассказали, где находится экс-губернатор Сахалина Хорошавин

РИА Новостивчера в 20:56

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

RT на русскомвчера в 21:59
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Политика

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Газета.Ru 05:57
Общество

Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья в маневренный фонд

Госдума в третьем чтении приняла закон о расселении аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 02:53
Авто

Представлена глобальная версия новой Kia Optima

Внешне глобальная Kia Optima в точности повторяет седан Kia K5, предназначенный для «домашнего» южнокорейского рынка.
110km.ru вчера в 06:02
Фигурное катание

Алина Загитова тренируется в парном катании в ледовом шоу Навки

Ранее Загитова заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.
Аргументы и Факты 06:11
Общество

Губернатор Волгоградской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.
ТАСС 05:14
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Российская газета вчера в 21:16
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Политика

Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым

В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
РБК 02:20
Политика

Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
РБК 05:53
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 13:12
Общество

В МВД создана группа по борьбе с преступлениями наркополицейских

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.
Коммерсантъ 04:27
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Общество

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:44
Политика

Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
РБК 01:00
Политика

Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках

Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
REGNUM 04:35
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия 16 декабря в 20:32
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 01:16
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Общество

Преподаватели балета в Венской опере рекомендовали детям курить

Полит.ру 05:46
Общество

В Рязанской области 31 декабря станет выходным для чиновников

31 декабря (вторник) в этом году станет выходным днем. Такое решение принял губернатор Рязанской области Николай Любимов.
АиФ Рязань 06:18
Экономика

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
ТАСС 06:15
Общество

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК 16 декабря в 09:58
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Политическая Экспертиза 03:18
Шоу-бизнес

Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа

Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
Bimru.ru 02:47
Политика

Власти США заберут доходы от книги Сноудена

Власти США имеют право забрать доходы от книги «Личное дело» бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.
Lenta.ru 02:17
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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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