Происшествия
RT на русскомВо ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Ранее адвокат Хорошавина заявил, что родственники и защита осуждённого потеряли с ним связь после его этапирования из Южно-Сахалинска в середине ноября. В феврале 2018 года экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии и штрафу по обвинению во взятках.
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Потерянный адвокатами экс-губернатор Хорошавин нашелся в СИЗО Южно-Сахалинска
Первое антикоррупционное СМИвчера в 22:36
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Политика
«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Общество
Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья в маневренный фонд
Госдума в третьем чтении приняла закон о расселении аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Авто
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Внешне глобальная Kia Optima в точности повторяет седан Kia K5, предназначенный для «домашнего» южнокорейского рынка.
Фигурное катание
Алина Загитова тренируется в парном катании в ледовом шоу Навки
Ранее Загитова заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.
Общество
Губернатор Волгоградской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Политика
Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым
В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Общество
В МВД создана группа по борьбе с преступлениями наркополицейских
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Общество
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Политика
Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации
Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
Политика
Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках
Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Общество
В Рязанской области 31 декабря станет выходным для чиновников
31 декабря (вторник) в этом году станет выходным днем. Такое решение принял губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Экономика
Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
Общество
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа
Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
Политика
Власти США заберут доходы от книги Сноудена
Власти США имеют право забрать доходы от книги «Личное дело» бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.