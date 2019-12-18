Происшествия
RT на русскомВо ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Ранее адвокат Хорошавина заявил, что родственники и защита осуждённого потеряли с ним связь после его этапирования из Южно-Сахалинска в середине ноября. В феврале 2018 года экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии и штрафу по обвинению во взятках.
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Потерянный адвокатами экс-губернатор Хорошавин нашелся в СИЗО Южно-Сахалинска
Первое антикоррупционное СМИвчера в 22:36
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