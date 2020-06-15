Происшествия

РБКРБКВо Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев

Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокурора Эрика Мате. Беспорядки в городе начались с пятницы.
Читать в источнике
Комментировать133
с чего всё началось
По данным французского телеканала France Info
, который ссылается на сведения городских властей, бунтующие были вооружены бейсбольными битами, ножами и другими потенциально опасными предметами.
Телеканал 360°05:59

Подробнее о событии

Во французском Дижоне три ночи подряд продолжались столкновения на национальной почве

Эхо Москвы11:25

Массовые столкновения произошли во Франции, есть пострадавшие

РЕН ТВ03:35

Вооруженные разборки вспыхнули во французском Дижоне

ИА Красная Весна05:24

Столкновения между вооруженными группами произошли во французском Дижоне

REGNUM04:03

Чеченцы во Франции устроили массовые беспорядки

Московский Комсомолец03:38

Беспорядки в Дижоне: драки между кавказцами и североафриканцами продолжаются третий день

Вести.Ru05:50

В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях

РИА Новости03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Политика

Адвокат хочет обменять шпиона Уилана на Виктора Бута

Русская Планета 05:08
59
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
231
Происшествия

Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве

Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Российская газета 06:44
41
Политика

Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей Донбасса - это "филькина грамота".
Газета.Ru 10:43
30
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

Адвокат Эльман Пашаев, защищающего обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, высказался по поводу поведения семьи погибшего курьера Сергея Захарова — она решила никак не контактировать с актером и не принимать от него никакой помощи.
Городовой 04:14
780
Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
2,2K
Шоу-бизнес

Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы

Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
3
Общество

78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
1,3K
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
604
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $39 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 12:34
39
Политика

В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

RT на русском 06:31
302
Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

Вести.Ru 04:43
72
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
55
Здоровье

Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Шоу-бизнес

Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России

Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
384
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
62
Происшествия

В МВД объяснили поведение душившего подростка полицейского

Lenta.ru 09:35
136
Энергетика

WSJ: турецкие компании задолжали «Газпрому» $2 млрд

Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" в общей сложности около $2 млрд.
Газета.Ru 12:01
429
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган решили не разводиться

В конце марта Оксана Самойлова написала в Инстаграм, что намерена развестись с Джиганом.
Культуромания 12:25
8
Футбол

«Локомотив» одержал первую победу под руководством Марко Николича

Московский "Локомотив" в рамках товарищеского матча обыграл "Тамбов" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.
Вести.Ru вчера в 10:40
1
Авто

С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения

Как сообщает издание "АиФ", на территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 13 июня в 00:51
246
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
4,4K
Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
6
Общество

В китайском городе Баодин ввели военное положение

В расположенном в 140 км от Пекина китайском городе Баодин с населением 11,5 млн человек было введено военное положение.
Газета.Ru 03:29
5
Общество

Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
27
Футбол

Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 пройдёт в Санкт-Петербурге.
News.ru 12:16
Политика

Путин призвал изменить «обветшалые» нормы строительной отрасли

«Обветшалые» и «устаревшие» нормы строительной отрасли нужно изменить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
Rambler News Service 10:09
5
Спорт

Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК вчера в 06:44
Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
17
ещё по теме
Дижон
Город во Франции
Главный город бывшего герцогства Бургундского, потом провинции Бургундии, теперь французского департамента Кот-д'Ор и региона Бургундия - Франш-Конте. Он имеет 155 090 жителей, это важный центр торговли и промышленности, а также транспортный узел. Является резиденцией архиепископства, Бургундского университета, ENS Dijon и других школ. Недалеко от города течет река Сена.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное