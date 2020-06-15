с чего всё началось

Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокурора Эрика Мате. Беспорядки в городе начались с пятницы.

Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев

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