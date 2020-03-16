Общество
РБКApple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд
Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами. Обе эти компании — Tech Data и Ingram Micro — также были оштрафованы, на €76,1 млн и €62,97 млн соответственно.
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Общество
В Киеве подтвердили два случая заражения коронавирусом
Два первых случая коронавируса лабораторно подтвердились в Киеве, сообщил в понедельник минздрав Украины.
Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Шоу-бизнес
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба сообщил в понедельник, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат.
Политика
Франция вводит ограничения на перемещения по стране из-за коронавируса
Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что со вторника, 17 марта, власти вводят ограничения на перемещения по территории страны из-за коронавируса.
Политика
МИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство
Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией против посольства в Киеве.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Общество
В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек
Власти Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.
Футбол
Фабрегас: «Жена не разрешает заводить новых детей. Посоветуйте сериал»
32-летний футболист обратился к болельщикам за помощью и с юмором попросил подсказать хорошие сериалы.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Общество
В России школьные каникулы из-за коронавируса могут продлить
Правительство РФ приняло на рассмотрение документ о продлении школьных каникул в связи с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
Футбол
«Барселона» намерена приобрести четырёх игроков предстоящим летом
Руководство каталонской «Барселоны» предстоящим летом хочет усилить состав команды четырьмя футболистами.
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
Происшествия
В Самарской области выявили троих пациентов с коронавирусом
В Самарской области зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе губернатора.
Общество
«Аэрофлот» расширил список приостановленных из-за коронавируса рейсов
Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в другие страны из-за распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Происшествия
В Липецке начался суд над экс-руководителем Фонда капремонта
В этот понедельник, 16 марта, в Правобережном районном суде Липецка начался процесс над бывшим руководителем регионального Фонда капремонта.
Транспорт
РЖД останавливает сообщение с Казахстаном
Курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном будет временно приостановлено с 17 марта из-за коронавируса, сообщили в РЖД.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.