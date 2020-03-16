Общество

РБКРБКApple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами. Обе эти компании — Tech Data и Ingram Micro — также были оштрафованы, на €76,1 млн и €62,97 млн соответственно.
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Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

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Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

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