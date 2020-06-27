Коронавирус
РИА НовостиВо Франции допустили сокращение объема продаж шампанского на треть
Отрасль производителей французского шампанского столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, в этом году объем продаж может снизиться на 30-35%, сообщили РИА Новости в комитете вин Шампани (Comité Champagne).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского
Комсомольская правдавчера в 22:55
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Армия и оружие
На Донбассе военных ВСУ уничтожают неизвестными устройствами
С начала суток на Донбассе погиб один украинский оккупант, еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывных устройствах.
Rusvesna.su 12:53
Происшествия
В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м. В результате обрушилась часть кровли.
РБК 16:53
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
Общество
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал серию своих архивных фотографий
Максим Галкин опубликовал свои архивные фотографии (галерея — листайте вправо) Добавим, что недавно Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца.
Вокруг ТВ 04:56
Политика
В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза
Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru 16:42
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com вчера в 07:15
Футбол
Досрочно ставший чемпионом Украины «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю»
Донецкий «Шахтер», досрочно ставший чемпионом Украины, принимал «Зарю» в матче 28-го тура. Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Sport24.ru 14:25
Шоу-бизнес
«Папина дочка» показала соблазнительное тело в купальнике
Звезда сериала «Папины дочки» позировала перед камерой в слитном купальнике. На фото знаменитость лежит на песке.
Слово и Дело 13:02
Здоровье
В Петербурге началась реабилитация переболевших COVID-19
В Петербурге началась амбулаторная реабилитация тех, кто переболел COVID-19.
Московский Комсомолец 11:44
Футбол
Тренер «Сельты»: «После матча с „Барсой“ есть осадок — могли взять 3 очка»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал ничью в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной» (2:2).Нами был выбран состав, который, как мы считаем, был наиболее подходящим для победы в матче.
Soccer.ru 16:28
Общество
Кирилл Серебренников осужден на три года условно
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 09:43
Наука
Расстройства аутистического спектра связали с генетической мутацией
Исследования показывают, что в этих расстройствах может быть генетический компонент, но точное влияние вариаций, которые были обнаружены до настоящего времени, неясно.
MedikForum.ru 24 июня в 23:58
Общество
В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 16:33
Общество
В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной
Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
Авто
На всех автомобилях установят алкотестеры
Установку алкотестеров планируют начать в новых транспортных средствах в 2022 году.
Car.ru 14:35
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
Общество
Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам
Полиция начала административное расследование после сообщений о возможности дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 25 июня в 12:31
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17