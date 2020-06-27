Коронавирус
РИА НовостиВо Франции допустили сокращение продаж шампанского из-за COVID-19
Отрасль производителей французского шампанского столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, в этом году объем продаж может снизиться на 30-35%, сообщили РИА Новости в комитете вин Шампани (Comité Champagne).
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Кино
Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
РИА Новости 18:57
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Общество
Коронавирус в США: число заражений растет рекордными темпами
Как заявил накануне вице-президент США Майкл Пенс, рост числа новых случаев заболевания зафиксирован в 16 американских штатах, в остальных ситуация с распространением инфекции стабилизировалась.
Вести.Ru 20:33
Происшествия
Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом
Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ вчера в 08:21
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Экономика
Эксперт назвал выгодную альтернативу банковским вкладам
«Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет», — отметила эксперт.
Телеканал 360° 20:10
Политика
В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины
На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
RT на русском вчера в 00:54
Происшествия
В московских роддомах пройдут проверки из-за найденных младенцев
В роддомах Москвы будет проведена проверка после истории с пятью младенцами, найденными в квартире, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Политика
Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
RT на русском 20:14
Армия и оружие
The National Interest назвал лучшие штурмовые винтовки современности
Американский журнал The National Interest назвал пять лучших штурмовых винтовок в мировой истории.
Вечерний курьер 24 июня в 09:16
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Наука
В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра
Группа ученых из Японии в окрестностях города Тамба обнаружила яйцо динозавра длиной в 4,5 см и шириной 2 см. Сообщается, что примерный возраст находки составляет около 110 миллионов лет.
МедиаПоток 24 июня в 03:07
Политика
Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле
Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.
REGNUM 20:27
Общество
Путин поздравил выпускников российских школ и вузов
Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям.
Известия 18:10
Технологии
Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем
Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
REGNUM 18:56
Экономика
KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро
Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.
Интерфакс 08:46
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС вчера в 03:20
Авто
Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль
Компании Mercedes-Benz и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса.
Автоновости дня 24 июня в 03:43
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском 18:22
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Здоровье
Описано тестирование вакцины от коронавируса на добровольцах
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков описал РИА Новости первый этап тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 19:26
Авто
Производство автомобилей в Великобритании в мае 2020 года упало на 95%
Производство автомобилей в Великобритании упало в мае 2020 года на 95,4% по сравнению с маем 2019 года, говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей, 26 июня опубликованном пресс-службой организации.
ИА Красная Весна 07:26
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Космос
Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом
Если теория астрофизиков и Селигмана соответствуют истине, то загадочный астероид - это первый водородный айсберг.
OAnews 24 июня в 14:09
Армия и оружие
Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело вчера в 01:55
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за поправки в регламент
25 июня состоялась внеочередная видеоконференция руководства РПЛ, РФС, клубов и их медштабов.
Metaratings 10:38