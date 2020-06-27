Коронавирус
РИА НовостиВо Франции допустили сокращение продаж шампанского из-за COVID-19
Отрасль производителей французского шампанского столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, в этом году объем продаж может снизиться на 30-35%, сообщили РИА Новости в комитете вин Шампани (Comité Champagne).
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Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
Говорит Москва 04:27
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Авто
Праворулькам отвели ещё год: Новый ГОСТ забуксовал
Введение нового ГОСТа на ввоз в Россию автомобилей с праворульным расположением продлили еще на год.
Car.ru 11:46
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили
Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали
ФАН вчера в 13:48
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Хоккей
Защитник системы «Ак Барса» продолжит карьеру в «Торпедо»
24-летний воспитанник системы «Ак Барса» продолжит карьеру в «Торпедо». Речь идет о защитнике Марке Марине.
Казанские ведомости 14:13
Общество
Появились новые виды мошенничества под видом борьбы с расизмом
В июне злоумышленники начали использовать новые виды кибермошенничества. Они рассылают фишинговые письма на тему борьбы с расизмом.
РЕН ТВ 20:28
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Авто
России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году
Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
Новые автомобили 00:42
Политика
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт 16:59
Футбол
Левандовски признан лучшим футболистом Бундеслиги текущего сезона
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Бундеслиги текущего сезона.
RT на русском 12:49
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
Технологии
Компания Microsoft показала новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft 365 анонсировала изображения дизайна для Windows 10.
iReactor 13:45
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Происшествия
Рэпер Huey погиб в результате перестрелки в США
Известия 21:27
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Общество
Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19 опубликовал официальный портал Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
РИА Новости 15:45
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47
Политика
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Общество
С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха
В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.
Российская газета 12:40
Общество
Маск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем
Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса.
Вечерняя Москва 23:11
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55