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РИА НовостиРИА НовостиВо Франции допустили сокращение продаж шампанского из-за COVID-19

Отрасль производителей французского шампанского столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, в этом году объем продаж может снизиться на 30-35%, сообщили РИА Новости в комитете вин Шампани (Comité Champagne).
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Во Франции допустили сокращение продаж шампанского из-за COVID-19

РИА Новости20:14

Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского

Комсомольская правда22:55

Во Франции не смогут продать 100 млн бутылок шампанского из-за коронавируса

Газета.Ru20:34

Во Франции из-за пандемии могут не продать 100 млн бутылок шампанского

РЕН ТВ20:33

Французские виноделы ожидают падение спроса на шампанское из-за КОВИД

Невские Новости23:33
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