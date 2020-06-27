Коронавирус
РИА НовостиВо Франции допустили сокращение продаж шампанского из-за COVID-19
Отрасль производителей французского шампанского столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, в этом году объем продаж может снизиться на 30-35%, сообщили РИА Новости в комитете вин Шампани (Comité Champagne).
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Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского
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