Французские виноделы ожидают, что в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 значительно уменьшится спрос на шампанское и, соответственно, продажи этого напитка по сравнению с прошлым годом упадут 30 - 35%.

Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня. 2K

Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 2,9K

Общество Количество заболевших коронавирусом за сутки в России выросло менее чем на 7 тысяч человек 6850 новых инфицированных выявили за последние сутки по всей стране, второй день подряд это число ниже 7 тысяч – последний рас такие цифры фиксировались в апреле.

Футбол Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо может возобновить профессиональную карьеру, чтобы присоединиться к аргентинскому клубу "Химнасия и Эсгрима", который тренирует Диего Марадона, сообщает Marca.

Политика Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США. 310

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,4K

Авто В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов. 876

Общество Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по работе санаториев Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаториев - селить отдыхающих можно по 1-2 человека в номер, исключением являются семьи или проживающие вместе, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства. 2

Футбол Россиянин Башкиров оформил дубль в матче чемпионата Польши Российский полузащитник «Заглембе» Евгений Башкиров забил два гола в матче чемпионата Польши против «Короны».

Здоровье После шаманского обряда в Бурятии произошла вспышка коронавируса Выяснилось, что инфицирование сельских жителей могло произойти после массового мероприятия - шаманского обряда, который прошёл 9 и 10 июня в селе Шулуты. 3

Общество Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор". 434