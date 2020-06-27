Коронавирус
Комсомольская правдаВо Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского
Французские виноделы ожидают, что в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 значительно уменьшится спрос на шампанское и, соответственно, продажи этого напитка по сравнению с прошлым годом упадут 30 - 35%.
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Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского
Комсомольская правдавчера в 22:55
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Гаджеты
Intel подтвердила, что будущие настольные процессоры Alder Lake-S перейдут на LGA1700
Дата выхода Alder Lake-S пока не подтверждена и, скорее всего, останется таковой ещё долгое время.
3DNews вчера в 16:09
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
В федеральный окружной суд штата Нью-Мексико поступил иск от наследников знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла.
RuNews24.ru 03:41
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня.
REGNUM 04:02
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Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Кино
Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
Общество
Количество заболевших коронавирусом за сутки в России выросло менее чем на 7 тысяч человек
6850 новых инфицированных выявили за последние сутки по всей стране, второй день подряд это число ниже 7 тысяч – последний рас такие цифры фиксировались в апреле.
Эхо Москвы 04:03
Общество
На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову
Neva.Today вчера в 14:10
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 10:12
Здоровье
Вирусологи не исключают возможность второй волны коронавируса в России
Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.
Клопс вчера в 11:58
Футбол
Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо может возобновить профессиональную карьеру, чтобы присоединиться к аргентинскому клубу "Химнасия и Эсгрима", который тренирует Диего Марадона, сообщает Marca.
РИА Новости 03:48
Общество
В Татарстане за сутки выявили 40 случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 40 новых случаев COVID-19, один из них является завозным, остальные — контактными.
Коммерсантъ Казань вчера в 03:58
Политика
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Общество
В посольстве Великобритании в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ в поддержку представителей сообщества, их прав и свобод.
Известия 01:59
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
Общество
Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаториев - селить отдыхающих можно по 1-2 человека в номер, исключением являются семьи или проживающие вместе, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 04:18
Футбол
Россиянин Башкиров оформил дубль в матче чемпионата Польши
Российский полузащитник «Заглембе» Евгений Башкиров забил два гола в матче чемпионата Польши против «Короны».
Sport24.ru вчера в 18:03
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru вчера в 09:44
Здоровье
После шаманского обряда в Бурятии произошла вспышка коронавируса
Выяснилось, что инфицирование сельских жителей могло произойти после массового мероприятия - шаманского обряда, который прошёл 9 и 10 июня в селе Шулуты.
Аргументы и Факты - Бурятия 04:48
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Автоспорт
Хэмилтона возмутили слова Экклстоуна о расизме чернокожих
Motorsport.com Россия 03:11
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Происшествия
В Северной Осетии после стрельбы у ресторана возбудили дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии около ресторана в Майском.
RT на русском 04:43
Общество
Российское издание пожаловалось на угрозы от Ксении Собчак
Территория новостей 01:40
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32