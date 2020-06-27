Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВо Франции допустили сокращение продаж шампанского из-за COVID-19

Отрасль производителей французского шампанского столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, в этом году объем продаж может снизиться на 30-35%, сообщили РИА Новости в комитете вин Шампани (Comité Champagne).
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Французские виноделы ожидают падения спроса на шампанское из-за КОВИД

Невские Новостивчера в 23:33

Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского

Комсомольская правдавчера в 22:55

Во Франции из-за пандемии могут не продать 100 млн бутылок шампанского

РЕН ТВвчера в 20:33

Во Франции не смогут продать 100 млн бутылок шампанского из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:34

Во Франции допустили сокращение продаж шампанского из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 20:14
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Политика

Трамп подписал указ о защите памятников в США

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.
RT на русском вчера в 18:07
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Происшествия

Солдат атаковал машину ФСО перед парадом на Красной площади

Мослента 25 июня в 04:44
93
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
2,2K
Армия и оружие

Индия и Китай снова разворачивают войска в приграничных районах

Ruposters.ru вчера в 05:07
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Политика

Зеленский пообещал крымским татарам вернуть Украине Крым и людей

ИА Красная Весна вчера в 11:49
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
3,2K
Шоу-бизнес

Бросивший пить Харатьян назвал причину ДТП с Ефремовым

ФАН вчера в 22:01
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Общество

Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
РБК вчера в 22:18
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Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
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Политика

В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости 24 июня в 20:57
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
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Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 25 июня в 12:48
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Технологии

Компания Microsoft показала новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft 365 анонсировала изображения дизайна для Windows 10.
iReactor вчера в 13:45
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Политика

В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море

Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском вчера в 06:06
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Общество

Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК

Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru вчера в 07:10
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Гаджеты

Дизайн смарт-часов Samsung Galaxy Watch 3 раскрыт на фото-рендере

Изображение, опубликованное Эваном Блассом (evleaks), демонстрирует дизайн Galaxy Watch 3 практически со всех сторон.
MobiDevices вчера в 02:35
Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru вчера в 16:59
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Кино

Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

Известия вчера в 20:47
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
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Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
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Футбол

«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»

В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета вчера в 16:08
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Общество

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
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Шоу-бизнес

Асмус заверила, что стала инициатором развода с Харламовым

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, что привело к разводу Харламова и Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 20:31
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Армия и оружие

Россия перебросила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»

Дира отметил, что рассматриваемые самолеты перевозили сирийских наемников и произведенную в России систему противовоздушной обороны "Панцирь", а также оружие и боеприпасы.
Avia.pro вчера в 23:29
Здоровье

Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
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Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет

Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru вчера в 05:06
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Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
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Происшествия

В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
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