Коронавирус
РИА НовостиВо Франции допустили сокращение продаж шампанского из-за COVID-19
Отрасль производителей французского шампанского столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, в этом году объем продаж может снизиться на 30-35%, сообщили РИА Новости в комитете вин Шампани (Comité Champagne).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского
Комсомольская правдавчера в 22:55
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 01:11, Ашберн
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.
RT на русском вчера в 18:07
Происшествия
Солдат атаковал машину ФСО перед парадом на Красной площади
Мослента 25 июня в 04:44
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Армия и оружие
Индия и Китай снова разворачивают войска в приграничных районах
Ruposters.ru вчера в 05:07
Политика
Зеленский пообещал крымским татарам вернуть Украине Крым и людей
ИА Красная Весна вчера в 11:49
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Шоу-бизнес
Бросивший пить Харатьян назвал причину ДТП с Ефремовым
ФАН вчера в 22:01
Общество
Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
РБК вчера в 22:18
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости 24 июня в 20:57
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 25 июня в 12:48
Технологии
Компания Microsoft показала новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft 365 анонсировала изображения дизайна для Windows 10.
iReactor вчера в 13:45
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском вчера в 06:06
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru вчера в 07:10
Гаджеты
Дизайн смарт-часов Samsung Galaxy Watch 3 раскрыт на фото-рендере
Изображение, опубликованное Эваном Блассом (evleaks), демонстрирует дизайн Galaxy Watch 3 практически со всех сторон.
MobiDevices вчера в 02:35
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 16:59
Кино
Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
Известия вчера в 20:47
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Футбол
«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»
В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета вчера в 16:08
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Асмус заверила, что стала инициатором развода с Харламовым
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, что привело к разводу Харламова и Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 20:31
Армия и оружие
Россия перебросила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»
Дира отметил, что рассматриваемые самолеты перевозили сирийских наемников и произведенную в России систему противовоздушной обороны "Панцирь", а также оружие и боеприпасы.
Avia.pro вчера в 23:29
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru вчера в 05:06
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50