Происшествия

Soccer.ruSoccer.ruВо Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину

Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу". Об инциденте сообщила пресс-служба "Бреста".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бандиты избили игрока «Бреста» и сожгли его машину

Metaratings01:57

Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину

Soccer.ru00:31

Машину игрока «Бреста» сожгли после нападения на спортсмена

Советский спортвчера в 23:38

Во Франции напали на защитника «Бреста». Его избили, а машину полностью сожгли

Sport24.ruвчера в 23:52

Футболист «Бреста» подвергся нападению, его машину сожгли

РИА Новости00:28

Защитник «Бреста» подвергся нападению. Его машину сожгли

Чемпионатвчера в 22:14

На игрока «Бреста» напали. Его машину сожгли

Спорт-Экспрессвчера в 21:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия

На месте ДТП с грузовиком в пензенской Терновке погиб рабочий

Smi58.ru 02:49
Наука

В объеме разных частей мозга обнаружили половые различия

Полученные результаты показали, что пространственные половые различия в объеме коры головного мозга аналогичны экспрессии генов половых хромосом в определенных частях коры головного мозга.
Индикатор вчера в 11:13
Политика

Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59
1
Культура

Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля

Evo-rus.com вчера в 05:13
7
Происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Общество

Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения

Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52
6
Общество

Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте

Известия 00:14
4
Экономика

Около трети россиян заберут банковские вклады при снижении ставок

Около 30 процентов россиян заберут свои вклады, если ставки продолжат снижаться.
Общественное телевидение России 20 июля в 05:27
650
Происшествия

Мошенники украли со счета жителя Усть-Кута 575 тысяч рублей

Житель Усть-Кута обратился в полицию и рассказал, что с его счета похитили 575 тысяч рублей, сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский» 22 июля.
ИркСиб 02:52
Политика

Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран.
RT на русском 03:26
26
Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Piter.tv 00:39
9
Происшествия

Задержан захвативший заложников в Луцке

Захвативший заложников в украинском Луцке мужчина задержан. Это произошло при штурме автобуса спецназом.
Накануне.Ru вчера в 17:01
352
Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
27
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
1,8K
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,5K
Общество

Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ

Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
Шоу-бизнес

Андрей Разин похудел на 43 кг: поклонники не узнают его на фото

Как заверил всех создатель «Ласкового мая», ему удалось сбросить 43 кг.
Интересная Россия 20 июля в 00:02
Культура

Зрителей в кино позовут Данила Козловский и Сергей Бурунов

Проект поддержат знаменитые актеры Сергей Бурунов, Александр Петров, Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Елизавета Боярская и другие.
Evo-rus.com вчера в 02:43
57
Происшествия

В Китае две пенсионерки четыре дня провели в застрявшем лифте

Четыре дня и три ночи провели в застрявшем лифте своего дома 84-летняя женщина и ее 62-летняя дочь.
RuNews24.ru 02:59
1
Происшествия

В Ленобласти от удара током при обшивке ангара погибли двое рабочих

На лесах находились три человека. Двое погибли, третьего рабочего в тяжелейшем состоянии увезли в ближайшую больницу.
Российская газета 02:59
3
Происшествия

Петербуржец устроил стрельбу, чтобы отобрать у прохожей енота

По данным полиции, накануне вечером на улице Бабушкина 44-летний пьяный мужчина остановил 46-летнюю женщину с енотом на поводке.
Интерфакс 03:29
Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК вчера в 01:11
173
Общество

Губернатор начал ежегодный отчет в областной думе

Первым вопросом повестки стал отчет губернатора Валерия Радаева о результатах работы регионального правительства в 2019 году.
Регион 64 02:30
12
Происшествия

Умер главный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области

Блокнот Ростов-на-Дону 02:39
4
Шоу-бизнес

Александр Буйнов прооперирован после приступа

Газета.Ru 03:27
7
Общество

В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса

На утро 22 июля в Республике Крым зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:09
188
Экономика

В Южной Корее введут налог в 20% на доходы с криптовалют

В Южной Корее утвердили план по введению налога в 20% на доходы от торговли криптовалютой.
РБК 03:10
Энергетика

Рынок нефти встревожен статистикой по запасам — эксперт

Москва, 22 июля 2020, 10:08 — REGNUM Победное шествие к новым постпандемическим максимумам рынка энергоносителей во вторник, 21 июля, было прервано большим, чем ожидалось приростом запасов сырой нефти по данным API (7,5 млн барр. против 2,1 млн барр).
REGNUM 03:08
Гаджеты

Блок питания Super Flower Leadex V Gold обладает мощностью 1000 Вт

3DNews вчера в 23:35
Экономика

Реальные доходы россиян во II квартале упали на 8%

Во II квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
Саминвестор 20 июля в 00:42
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное