Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу". Об инциденте сообщила пресс-служба "Бреста".

Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину

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