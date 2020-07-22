Происшествия
Soccer.ruВо Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину
Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу". Об инциденте сообщила пресс-служба "Бреста".
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Во Франции напали на защитника «Бреста». Его избили, а машину полностью сожгли
Sport24.ruвчера в 23:52
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Наука
В объеме разных частей мозга обнаружили половые различия
Полученные результаты показали, что пространственные половые различия в объеме коры головного мозга аналогичны экспрессии генов половых хромосом в определенных частях коры головного мозга.
Индикатор вчера в 11:13
Политика
Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59
Культура
Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля
Evo-rus.com вчера в 05:13
Происшествия
В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Общество
Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения
Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Экономика
Около трети россиян заберут банковские вклады при снижении ставок
Около 30 процентов россиян заберут свои вклады, если ставки продолжат снижаться.
Общественное телевидение России 20 июля в 05:27
Происшествия
Мошенники украли со счета жителя Усть-Кута 575 тысяч рублей
Житель Усть-Кута обратился в полицию и рассказал, что с его счета похитили 575 тысяч рублей, сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский» 22 июля.
ИркСиб 02:52
Политика
Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран.
RT на русском 03:26
Происшествия
Задержан захвативший заложников в Луцке
Захвативший заложников в украинском Луцке мужчина задержан. Это произошло при штурме автобуса спецназом.
Накануне.Ru вчера в 17:01
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
Шоу-бизнес
Андрей Разин похудел на 43 кг: поклонники не узнают его на фото
Как заверил всех создатель «Ласкового мая», ему удалось сбросить 43 кг.
Интересная Россия 20 июля в 00:02
Культура
Зрителей в кино позовут Данила Козловский и Сергей Бурунов
Проект поддержат знаменитые актеры Сергей Бурунов, Александр Петров, Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Елизавета Боярская и другие.
Evo-rus.com вчера в 02:43
Происшествия
В Китае две пенсионерки четыре дня провели в застрявшем лифте
Четыре дня и три ночи провели в застрявшем лифте своего дома 84-летняя женщина и ее 62-летняя дочь.
RuNews24.ru 02:59
Происшествия
В Ленобласти от удара током при обшивке ангара погибли двое рабочих
На лесах находились три человека. Двое погибли, третьего рабочего в тяжелейшем состоянии увезли в ближайшую больницу.
Российская газета 02:59
Происшествия
Петербуржец устроил стрельбу, чтобы отобрать у прохожей енота
По данным полиции, накануне вечером на улице Бабушкина 44-летний пьяный мужчина остановил 46-летнюю женщину с енотом на поводке.
Интерфакс 03:29
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК вчера в 01:11
Общество
Губернатор начал ежегодный отчет в областной думе
Первым вопросом повестки стал отчет губернатора Валерия Радаева о результатах работы регионального правительства в 2019 году.
Регион 64 02:30
Происшествия
Умер главный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области
Блокнот Ростов-на-Дону 02:39
Шоу-бизнес
Александр Буйнов прооперирован после приступа
Газета.Ru 03:27
Общество
В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса
На утро 22 июля в Республике Крым зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:09
Экономика
В Южной Корее введут налог в 20% на доходы с криптовалют
В Южной Корее утвердили план по введению налога в 20% на доходы от торговли криптовалютой.
РБК 03:10
Энергетика
Рынок нефти встревожен статистикой по запасам — эксперт
Москва, 22 июля 2020, 10:08 — REGNUM Победное шествие к новым постпандемическим максимумам рынка энергоносителей во вторник, 21 июля, было прервано большим, чем ожидалось приростом запасов сырой нефти по данным API (7,5 млн барр. против 2,1 млн барр).
REGNUM 03:08
Гаджеты
Блок питания Super Flower Leadex V Gold обладает мощностью 1000 Вт
3DNews вчера в 23:35
Экономика
Реальные доходы россиян во II квартале упали на 8%
Во II квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
Саминвестор 20 июля в 00:42