Во Франции был зафиксирован первый случай заражением коронавирусом COVID-19, пандемию которого объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), у профессионального футболиста. Как сообщает Lest-eclair, им стал южнокорейский форвард "Труа" Сук Юн Чжун.

Во Франции коронавирусом заболел первый футболист

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