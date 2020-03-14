Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportВо Франции коронавирусом заболел первый футболист

Во Франции был зафиксирован первый случай заражением коронавирусом COVID-19, пандемию которого объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), у профессионального футболиста. Как сообщает Lest-eclair, им стал южнокорейский форвард "Труа" Сук Юн Чжун.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игрок академии «Осера» заразился коронавирусом. Это второй случай во французском футболе

Sports.ru04:48

У игрока академии «Осера» обнаружен коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 21:43

У ещё одного футболиста во Франции диагностирован коронавирус

Чемпионат02:18

Еще один футболист во Франции заразился коронавирусом

Sport24.ruвчера в 22:54

Во Франции коронавирус обнаружен еще у одного футболиста

Матч ТВвчера в 23:11

Теперь и во Франции: коронавирусом заражен первый профессиональный футболист

Вести.Ruвчера в 19:19

Во Франции зарегистрирован первый случай заражения футболиста COVID-19

Soccer.ruвчера в 20:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:52, Ашберн

Комментарии

Политика

Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
РЕН ТВ вчера в 09:15
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Хайди Клум не может определить чем больна

Хайди посоветовала подписчикам беречь себя и оставаться дома, если они вдруг плохо себя почувствуют.
Paparazzi.ru вчера в 15:52
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Единоборства

Турнир Bellator 241 был перенесен из-за коронавируса

Советский спорт вчера в 14:54
Футбол

Коронавирус может приостановить работу академии «Локомотива»

Распространение коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации может приостановить работу футбольной академии столичного "Локомотива".
Газета.Ru 04:39
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Экономика

Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2020-2022 годы

Члены Совета Федерации одобрили закон об изменении параметров федерального бюджета страны на 2020-2022 годы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:56
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Политика

Более 200 поправок войдет в Конституцию РФ

Сегодня Госдума одобрила внесение поправок в Конституцию. Об этом сообщают российские СМИ.
РИА Дагестан 11 марта в 06:25
Происшествия

На перекрёстке улиц Фрунзе и Грига перевернулась скорая с пациентом

По словам свидетелей, в автомобиле был пациент. На место ДТП приехали ещё две кареты скорой помощи.
Клопс 04:24
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Энергетика

Белоусов: России придется жить при нефти по $35

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что нефтяной рынок близок к новой точке равновесия в $35 за баррель, и России предстоит достаточно долго жить в данной ситуации.
Московский Комсомолец вчера в 13:28
Общество

Европа стала центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии нового коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 13:16
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Происшествия

Американский Boeing запросил аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском.
РБК вчера в 22:17
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Авто

Haval построит в России завод по производству двигателей

RuNews24.ru 04:30
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК 12 марта в 20:25
Футбол

Головин подписал новый контракт с «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин подписал новый контракт с «Монако», информирует «Чемпионат».
LiveSport.ru вчера в 15:33
Футбол

Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае

Российская газета 02:42
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Чемпионат вчера в 04:26
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой вчера в 02:34
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском вчера в 03:35
Происшествия

Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб

"По уточненным данным, в результате падения деревьев и рекламных конструкций в городе один человек погиб, не менее трех человек пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное