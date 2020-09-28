Алтайский министр образования благодарен Онищенко

По словам министра, разговор с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко был доброжелательный, а "Геннадий Григорьевич, как человек опытный и дальновидный", говорил про следующий этап, который включает в себя работу над качеством и разнообразием меню, модернизацию оборудование и так далее.