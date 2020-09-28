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РИА Новости
РИА Новости 

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.В источнике
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Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
Подробнее о событии
РБК

Французский сенатор назвал условие для приезда Макрона в Россию

РБК22:30
ТАСС

Россия и Франция могут создать новую структуру европейской безопасности

ТАСС20:57
Национальная служба новостей

Стало известно, когда Макрон приедет в Россию

Национальная служба новостейвчера в 14:06
News.ru

Во Франции рассказали, при каких условиях Макрон приедет в РФ

News.ruвчера в 14:59
Газета.Ru

Макрон посетит Россию сразу, как только позволит ситуация с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:28
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции анонсировал скорый визит Макрона в Россию

Коммерсантъвчера в 15:55
РИА Новости

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

РИА Новостивчера в 14:03

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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Алтайский министр образования благодарен Онищенко

По словам министра, разговор с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко был доброжелательный, а "Геннадий Григорьевич, как человек опытный и дальновидный", говорил про следующий этап, который включает в себя работу над качеством и разнообразием меню, модернизацию оборудование и так далее.
Алтапресс23:46

Под Самарой совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

Самара, 29 сентября 2020, 06:57 — REGNUM Один человек пострадал в результате жесткой посадки легкомоторного двухместного самолета в районе села Семеновка в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
REGNUM23:57
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FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новости27 сентября в 12:31
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