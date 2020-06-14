Коронавирус
РИА НовостиМакрон заявил о «первой победе» над коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье заявил, что борьба с эпидемией коронавируса не закончена, но уже одержана первая победа. "Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", — сказал французский лидер.
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Происшествия
Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану
Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм
Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм Ограничение проверок органами контроля и надзора позволило существенно снизить административное давление на бизнес, следует из доклада РСПП и Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 18:00
Политика
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия 16:56
Футбол
Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
Спорт-Экспресс 19:19
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс 06:27
Общество
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Культура
Театр Et Cetera под руководством Калягина начинает репетиции
Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина с начала новой недели приступает к репетициям, сообщает ТАСС.
МИР 24 18:48
Общество
После шутки о Стасе Костюшкине с Собчак разорвал контракт бренд Mixit
Косметический бренд Mixit закончил сотрудничество с Ксенией Собчак после её шутки об изнасиловании, которое в детстве пережил Стас Костюшкин.
Live24 09:24
Кино
Окончены съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Дети кукурузы»
Съёмочная группа, создающая новую экранизацию романа Стивена Кинга «Дети кукурузы», окончила работу над кинолентой.
Актуальные Новости вчера в 04:34
Игры
Новый «Outlast» отправит пользователей в эпоху Холодной войны
Игроки окажутся в лаборатории по контролю над разумом. Временная эпоха в данной части принадлежит периоду Холодной войны.
ГЛАС.RU 12:16
Технологии
Компания Илона Маска начала продажи ранее названной опасной технологии
Компания американского инженера Илона Маска начала продажи ранее названной опасной технологии.
Live24 04:01
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК вчера в 05:21
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к тестированию новой функции, которая позволит пользователям быстро искать сообщения по указанной дате.
МедиаПоток 12 июня в 03:52
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Игры
PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня
Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Игры
Вампирша Дамзель и коллекционное издание Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.
3DNews вчера в 14:40
Теннис
Джокович проиграл Краиновичу на выставочном турнире в Белграде
В своем втором матче на групповой стадии выставочного турнира Adria Tour в Белграде первая ракетка мира Новак Джокович проиграл своему сербскому соотечественнику Филипу Краиновичу.
Советский спорт 05:29