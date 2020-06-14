Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье заявил, что борьба с эпидемией коронавируса не закончена, но уже одержана первая победа. "Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", — сказал французский лидер.

Макрон заявил о «первой победе» над коронавирусом

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