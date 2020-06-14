Коронавирус
Российская газетаВо Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ. "Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе", - сказал Макрон.
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Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Происшествия
На Ивановских озерах в Хакасии погиб турист
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 23:39
Политика
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко 15 июня спрогнозировал курс доллара к концу 2020 года в размере 66 рублей и оценил возможный дефицит бюджета России.
Известия вчера в 23:45
Общество
Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»
Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Взгляд.ру 00:22
Политика
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия вчера в 16:56
Экономика
Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт
Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 14:18
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Общество
В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса
По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
Эхо Москвы 13 июня в 13:04
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора проституткой
Life.ru вчера в 17:14
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета вчера в 21:08
Общество
В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов
В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.
МИР 24 вчера в 22:41
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Шоу-бизнес
Познер прокомментировал вероятность раздувания истерии с ДТП Ефремова
Москва, 15 июня 2020, 06:36 — REGNUM Комментируя смертельное ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, телеведущий Владимир Познер усомнился в намеренном раскручивании данной истории и выразил надежду, что актера будут судить так же, как и любого другого неизвестного человека в этой ситуации.
REGNUM вчера в 23:36
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости 13 июня в 10:56
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую систему ПВО
На модернизированном фрегате "Маршал Шапошников" проекта 1155 "Удалой" разместят зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-М".
Газета.Ru вчера в 20:44
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:02
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Газета.Ru вчера в 11:12
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Театры
Российский драматический театр проведёт спектакль в Minecraft
Петербургский Большой драматический театр проведёт спектакль в Minecraft. Покажут постановку «Вишнёвый сад» по мотивам пьесы А.П. Чехова.
Ferra 13 июня в 09:23
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 13 июня в 03:17
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал о своей даче на Женевском озере в Швейцарии
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио «Говорит Москва» рассказал о своем имуществе.
iReactor вчера в 07:19
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
Известия вчера в 23:11