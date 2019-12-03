Французский министр заявил, что при их введении Евросоюз готов дать «сильный ответ». Во Франции прокомментировали планы США по введению санкций против Парижа, сообщает «РИА Новости». По словам французского министра экономики и финансов Брюно Ле Мэр, такие действия недопустимы.

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

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