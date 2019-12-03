Политика
Мой БрянскВо Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа
Французский министр заявил, что при их введении Евросоюз готов дать «сильный ответ». Во Франции прокомментировали планы США по введению санкций против Парижа, сообщает «РИА Новости». По словам французского министра экономики и финансов Брюно Ле Мэр, такие действия недопустимы.
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Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Космос
NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»
Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
Политика
Пакистанские подлодки оказались технологичнее российских
«Пакистан уже с 2008 года имеет лодки с ВНЭУ, когда в состав ВМС [Военно-морских сил] этой не самой морской державы была включена подлодка Hamza с вспомогательной воздухонезависимой энергетической установкой», — утверждает Кулинченко.
Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в доме под Белгородом
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области.
Технологии
Apple назвала самые популярные в 2019 году приложения для iPhone
Американская компания Apple опубликовала в понедельник список приложений, которые чаще всего скачивали в текущем году владельцы смартфонов iPhone.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Спорт
МОК примет решение по России только после заключения WADA
Ситуация прояснится только после того, как свое заключение представит исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого пройдет 9 декабря.
Политика
Лукашенко и Путин встретятся в конце текущей недели
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в конце недели после встречи премьеров двух государств.
Футбол
Месси в шестой раз получил «Золотой мяч»
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча". Месси получил приз уже в шестой раз в своей карьере.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут к концу 2020 года
Вместе с процессорами Ryzen 4000 выйдут новые наборы логики серии 600, которые станут последним продуктом для платформы Socket AM4.
Политика
Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России
Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря Соединенных Штатов Дэвид Хейл.
Технологии
Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса
Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
Общество
Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
Футбол
Уткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»
Кино
Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»
По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Здоровье
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Наука
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
Общество
С 2021 года в России вводятся электронные трудовые книжки
С 1 января 2021 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом российского газа
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что газопровод "Северный поток – 2" ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Политика
Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции
Прибыв в Лондон на саммит, посвященный 70-летию альянса, Трамп назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО оскорбительными для остальных членов блока.
Происшествия
На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.