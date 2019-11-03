Происшествия

ИзвестияИзвестияРоссияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон. Об этом сообщили в российском посольстве.
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Посольство: среди пострадавших в ДТП во Франции нет россиян

RT на русском10:55

В посольстве опровергли данные о пострадавших в ДТП во Франции россиянах

РБК10:46

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

ТАСС10:19

В посольстве опровергли данные о пострадавших россиянах в ДТП во Франции

РИА Новости10:20

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Известия10:18

Кадры с места ДТП во Франции, где пострадали более 30 человек

РЕН ТВ09:35

Дипломаты не подтвердили данные о ранении россиян в ДТП с автобусом во Франции

Интерфакс10:28
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:07, Вашингтон
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