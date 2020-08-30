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Газета.Ru
Газета.Ru

Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России

Во Франции полковник вооруженных сил, проходивший службу на военной базе НАТО в Италии, арестован по подозрению в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации. Действия военного могли поставить под угрозу безопасность Франции, заявила министр обороны страны Флоранс Парли.В источнике
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Московский Комсомолец

СМИ: задержанный во Франции полковник передал России военную тайну

Московский Комсомолец09:19
ТАСС

Источник: задержанного полковника ВС Франции обвинили в разглашении военной тайны

ТАСС09:04
Газета.Ru

Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России

Газета.Ru06:38
РБК

Французского офицера заподозрили в госизмене в пользу России

РБК06:28
Известия

Офицера ВС Франции заподозрили в измене в пользу России

Известия05:24
Коммерсантъ

Французского офицера заподозрили в измене в пользу России

Коммерсантъ04:46
РИА Новости

Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России

РИА Новости04:37

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна05:56
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Оппозиция обвинила Лукашенко в неспособности выстроить отношения с РФ

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко за все время своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией.
РЕН ТВ18:13
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