Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
Смотрите также
США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
В Японии испытали летающий автомобиль с пилотом на борту
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
К Дому правительства в Минске стянули отряды солдат и бойцов ОМОНа
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане выросло до 17
Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
«Спартак» обыграл «Арсенал» и занял первое место в турнирной таблице
Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве
Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Во Франции полковник вооруженных сил, проходивший службу на военной базе НАТО в Италии, арестован по подозрению в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации. Действия военного могли поставить под угрозу безопасность Франции, заявила министр обороны страны Флоранс Парли.В источнике
Подробнее о событии