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Газета.Ru
Газета.Ru

Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России

Во Франции полковник вооруженных сил, проходивший службу на военной базе НАТО в Италии, арестован по подозрению в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации. Действия военного могли поставить под угрозу безопасность Франции, заявила министр обороны страны Флоранс Парли.В источнике
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РБК

Французского офицера заподозрили в госизмене в пользу России

РБК06:28
ТАСС

Во Франции настаивают на возвращении власти гражданским в Мали в течение месяца

ТАСС06:59
Известия

Офицера ВС Франции заподозрили в измене в пользу России

Известия05:24
Газета.Ru

Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России

Газета.Ru06:38
Коммерсантъ

Французского офицера заподозрили в измене в пользу России

Коммерсантъ04:46
URA.Ru

Французского офицера подозревают в шпионаже на Россию

URA.Ru04:40
РИА Новости

Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России

РИА Новости04:37

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Известия03:29
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Президент Сирии утвердил состав нового правительства

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, министры обороны и иностранных дел Али Абдалла Айюб и Валид аль-Муаллем сохранили свои посты, сообщила канцелярия президента в Twitter.
РИА Новости05:51
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Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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Кравчук заявил о готовности посетить ДНР

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук согласился посетить неподконтрольные Киеву территории на Донбассе вместе со своим заместителем Витольдом Фокиным, если им будут предоставлены гарантии безопасности.
Газета.Ru06:29
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