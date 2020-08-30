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Газета.Ru
Газета.Ru

Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России

Во Франции полковник вооруженных сил, проходивший службу на военной базе НАТО в Италии, арестован по подозрению в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации. Действия военного могли поставить под угрозу безопасность Франции, заявила министр обороны страны Флоранс Парли.В источнике
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Московский Комсомолец

СМИ: задержанный во Франции полковник передал России военную тайну

Московский Комсомолец09:19
Известия

Офицера ВС Франции заподозрили в измене в пользу России

Известия05:24
РБК

Французского офицера заподозрили в госизмене в пользу России

РБК06:28
Газета.Ru

Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России

Газета.Ru06:38
ТАСС

Источник: задержанного полковника ВС Франции обвинили в разглашении военной тайны

ТАСС09:04
Коммерсантъ

Французского офицера заподозрили в измене в пользу России

Коммерсантъ04:46
РИА Новости

Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России

РИА Новости04:37

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известия11:26
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ruвчера в 03:45
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Косторная получила отказ на переход в академию Плющенко

Отказ на запрос о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко получила российская фигуристка Алена Косторная, сообщил 30 августа президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, передает издание «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Весна11:26