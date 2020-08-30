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Газета.Ru
Газета.Ru

Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России

Во Франции полковник вооруженных сил, проходивший службу на военной базе НАТО в Италии, арестован по подозрению в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации. Действия военного могли поставить под угрозу безопасность Франции, заявила министр обороны страны Флоранс Парли.В источнике
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Коммерсантъ

Французского офицера подозревают в шпионаже на Россию

Коммерсантъ14:27
Московский Комсомолец

СМИ: задержанный во Франции полковник передал России военную тайну

Московский Комсомолец09:19
Газета.Ru

Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России

Газета.Ru06:38
РБК

Французского офицера заподозрили в госизмене в пользу России

РБК06:28
ТАСС

Источник: задержанного полковника ВС Франции обвинили в разглашении военной тайны

ТАСС09:04
Известия

Офицера ВС Франции заподозрили в измене в пользу России

Известия05:24
РИА Новости

Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России

РИА Новости04:37

Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"09:18