Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
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Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
Во Франции полковник вооруженных сил, проходивший службу на военной базе НАТО в Италии, арестован по подозрению в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации. Действия военного могли поставить под угрозу безопасность Франции, заявила министр обороны страны Флоранс Парли.В источнике
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