Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВо Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на субботу и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения.
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Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне

Известия09:58

Около 10 чеченцев задержали во Франции из-за беспорядков

РЕН ТВ04:34

Французская полиция провела серию задержаний членов чеченской диаспоры

Взгляд.ру03:18

Несколько чеченцев задержала полиция после беспорядков в Дижоне

News.ru03:37

СМИ: полиция задержала несколько человек из чеченской диаспоры после беспорядков в Дижоне

ТАСС03:04

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru05:03

Арабы и чеченцы во Франции договорились прекратить столкновения

Московский Комсомолецвчера в 13:24
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Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
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Энергетика

США приготовились ударить по нефти

Американские нефтяники приготовились нарастить добычу сланцевой нефти, что станет ударом для рынка, еще не оправившегося от пережитого весной 2020 года обвала.
Lenta.ru 09:45
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Общество

Песков ответил на вопрос о захвате казаками монастыря на Урале

Lenta.ru вчера в 06:41
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Происшествия

Суд отменил оправдание двух фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

Известия 08:26
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Энергетика

Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
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Футбол

Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась

Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
РИА Новости 09:05
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Происшествия

В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста

Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
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Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
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Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения

Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39
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Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
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Шоу-бизнес

Тучная актриса раскрыла секрет похудения за четыре дня

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) сбросила три килограмма за четыре дня и раскрыла секрет быстрого похудения.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Причину не назову»

Эмин Агаларов впервые рассказал всю правду о внезапном разводе с 32-летней Аленой Гавриловой в YouTube-шоу «Алена, блин».
Дни24 08:52
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Общество

В России начались испытания вакцины от коронавируса

После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов.
РИА Новости 07:06
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК вчера в 16:52
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Шоу-бизнес

Эмбер Херд изменила Деппу с Илоном Маском и Карой Делевинь

В ходе судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд стало известно, что помимо актов домашнего насилия со стороны Эмбер, была и измена — Херд провела ночь вместе с Илоном Маском и Карой Делевинь.
Uznayvse.ru 08:14
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Авто

Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода

Компания Tesla объявила о выходе Model S, у которой запас хода на 20% больше, чем у модели S 100D 2019 модельного года.
Тарантас Ньюс 16 июня в 04:38
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Футбол

Прядкин: больше никто не пойдет навстречу «Тамбову»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с реконструкцией домашнего стадиона «Тамбова», которая проходит с 2017 года.
Metaratings 08:06
Происшествия

В России шесть человек попали в ДТП и сгорели заживо

«Московский комсомолец» утверждает, что находившиеся в машинах люди сгорели заживо.
Lenta.ru 05:18
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Армия и оружие

На видео сняли обломки американских секретных ракет

В распоряжение американского агентства «The Drive» попал видеоролик, на котором демонстрируются обломки секретных американских ракет.
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

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Главный город бывшего герцогства Бургундского, потом провинции Бургундии, теперь французского департамента Кот-д'Ор и региона Бургундия - Франш-Конте. Он имеет 155 090 жителей, это важный центр торговли и промышленности, а также транспортный узел. Является резиденцией архиепископства, Бургундского университета, ENS Dijon и других школ. Недалеко от города течет река Сена.
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