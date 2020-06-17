Беспорядки в Дижоне начались в ночь на субботу и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения.

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

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