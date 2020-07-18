Коронавирус
REGNUMВо Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла
Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя пожарной бригады департамента Атлантическая Луара.
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Общество
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
Комсомольская правда 16:46
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Общество
Пенсионеры имеют право на ряд неочевидных налоговых льгот в России
Помимо бесплатной диспансеризации и дополнительного оплачиваемого отпуска, пожилые люди имеют право на ряд налоговых послаблений.
Экономика сегодня 14:44
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
Футбол
«Арсенал» установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии
Лондонский "Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии.
Газета.Ru 17:05
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Армия и оружие
В России создадут дальний перехватчик на базе МиГ-31
Генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко рассказал, что на базе истребителя МиГ-31 планируют создать перспективный дальний перехватчик ПАК ДП, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16 июля в 07:48
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай госпитализирована с коронавирусом
Обладательница титула «Мисс мира» и звезда индийского кинематографа Айшвария Рай Баччан заразилась коронавирусом, сообщает портал «Аргументы недели».
МИР 24 11:18
Спорт
Глава РУСАДА: я не буду заканчивать жизнь самоубийством
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни.
Газета.Ru 16:36
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Автоспорт
Гасли получит новый двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии»
На «Альфа Таури» Пьера Гасли заменят двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии», так как команда не смогла устранить неисправность, из-за которой француз проехал ни одного круга в финальном сегменте квалификации.
Спорт-Экспресс 17:16
Гаджеты
В Индии почти вдвое упали поставки смартфонов
Нью-Дели, 18 июля 2020, 09:31 — REGNUM Поставки смартфонов в Индии во втором квартале 2020 года упали на 48% в годовом исчислении.
REGNUM 02:31
Авто
В Украине появились локализованные «ГАЗели» под брендом HDC
Автоновости дня 15:20
Общество
Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики
Лондонская студия FMV Future, известная по The Bunker, и издательство Wales Interactive анонсировали FMV-игру Gamer Girl, и это оказалось неудачным шагом.
Игромания.ру вчера в 11:36
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
Футбол
Опубликованы фотографии формы «Реала» на следующий сезон
Metaratings 13:45
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Политика
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия 07:27
Футбол
Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:52
Общество
В Новосибирском зоопарке родились 16 голубоглазых детенышей манула
В Новосибирском зоопарке сразу три самки манулов принесли потомство - в общей сложности появились на свет 16 голубоглазых и непоседливых детенышей.
Online47.ru 16:35