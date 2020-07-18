Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя пожарной бригады департамента Атлантическая Луара.

Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла

Политика Кадыров потребовал от Зеленского извинений Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. 132

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 150

Фигурное катание Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года. 1

Спорт Глава РУСАДА: я не буду заканчивать жизнь самоубийством Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни.

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 363

Автоспорт Гасли получит новый двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии» На «Альфа Таури» Пьера Гасли заменят двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии», так как команда не смогла устранить неисправность, из-за которой француз проехал ни одного круга в финальном сегменте квалификации.

Гаджеты В Индии почти вдвое упали поставки смартфонов Нью-Дели, 18 июля 2020, 09:31 — REGNUM Поставки смартфонов в Индии во втором квартале 2020 года упали на 48% в годовом исчислении.

Общество Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики Лондонская студия FMV Future, известная по The Bunker, и издательство Wales Interactive анонсировали FMV-игру Gamer Girl, и это оказалось неудачным шагом.

Политика Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. 128

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Общество Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов. 33

Футбол Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.