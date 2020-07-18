Коронавирус

REGNUMREGNUMВо Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла

Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя пожарной бригады департамента Атлантическая Луара.
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