Происшествия
REGNUMВо Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла
Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя пожарной бригады департамента Атлантическая Луара.
Читать в источнике
Оценить980
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Известия вчера в 15:47
Происшествия
На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика
На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК 02:20
Фигурное катание
Президент ISU назвал талантливой погибшую фигуристку Александровскую
Соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской выразил президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема, 18 июля сообщается на сайте организации.
ИА Красная Весна вчера в 14:59
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июля
Всего в стране от COVID-19 умерли 12 247 человек (124 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 546,8 тыс. человек.
РБК 02:22
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Финансы
Курс доллара к рублю на сегодня, 18 июля: прогнозы и ставки букмекеров на валюту США
Сегодня, 18 июля, курс доллара США составляет 71,88 руб. При этом букмекеры ожидают, что до конца 2020 года американская валюта не сможет существенно улучшить позиции.
Чемпионат вчера в 02:30
Общество
Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.
Московский Комсомолец вчера в 23:31
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Происшествия
Под Волгоградом собачница набросилась на женщину из-за замечания
Животное стало вести себя агрессивно, потерпевшая сделала замечание ее хозяйке и потребовала увести собаку подальше от людей.
РИАЦ 01:10
Общество
Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
Политика
Twitter удалил размещенное Трампом видео
Twitter удалил размещенное президентом США Дональдом Трампом видео после жалобы о нарушении авторских прав, пишет Reuters.
Газета.Ru 02:13
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Происшествия
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской в третий раз
Известия вчера в 20:28
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество
Япония намеревается возродить отечественную полупроводниковую отрасль при поддержке TSMC
Сложная экономика проекта вынуждает TSMC рассчитывать на правительственные субсидии, да и всю сопутствующую инфраструктуру придётся развивать при поддержке других компаний.
3DNews 00:28
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.
Bookmaker-ratings.ru 00:36
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма вчера в 10:01
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Технологии
Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников
В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Названо негативное последствие жары для здоровья
Lenta.ru 01:58
Общество
В Кузбассе коронавирус за сутки выявили у 52 жителей
Заражение коронавирусной инфекцией за сутки выявлено еще у 52 жителей Кузбасса, выздоровели 56 человек, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:28
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Футбол
Семеду запретили посещать Испанию в течение восьми лет
Ресурс Levante El Mercantil Valenciano сообщает, что провинциальный суд Валенсии приговорил Семеду к пяти годам заключения (срок считается отложенным) и наложил восьмилетний запрет на посещение Испании.
ProstoProSport 02:29
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06