Происшествия
REGNUMВо Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла
Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя пожарной бригады департамента Атлантическая Луара.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Общество
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей для опытов
Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии незаконно отлавливает осетинских летучих мышей для проведения исследований, в том числе по коронавирусу.
Ruposters.ru вчера в 10:16
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Шоу-бизнес
Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News вчера в 05:06
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Здоровье
Экс-эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса
Бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что пройдут еще три волны коронавируса и самой жесткой будет вторая.
ToDay News Ufa вчера в 14:44
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается отсрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Общество
Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru вчера в 15:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Здоровье
Врач составил перечень продуктов, запрещенных для людей с артритом
Например, красное мясо вызывает накопление мочевой кислоты в суставах, что вызывает осложнение у человека.
Слово и Дело вчера в 13:46
Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 17 июля в 04:10
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 09:04
Общество
Сомнолог рассказала о пользе проветриваний для здорового сна
Что делать чтобы восстановить нормальный сон рассказала в интервью радио Sputnik в воскресенье, 19 июля, руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.
Известия вчера в 23:19
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 17 июля в 10:15
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Интерфакс вчера в 22:50
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Новинка стала самой доступной моделью компании в сегменте SUV. Nissan Magnite был представлен на индийском рынке.
Газета DAILY вчера в 05:21
Фигурное катание
Скончавшаяся в Москве фигуристка Александровская болела эпилепсией
Погибшая фигуристка Екатерина Александровская с января текущего года лечилась от эпилепсии.
Народные новости вчера в 10:52
Космос
Интересные факты о космическом телескопе Хабла
Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери".
KM.ru вчера в 15:01
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Агутин рассказал, как удалось сохранить семью после обвинений в измене
RuNews24.ru вчера в 05:45
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград вчера в 12:43
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17 июля в 13:10
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК вчера в 10:12
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01