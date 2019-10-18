с чего всё началось

Во Франции полицейским удалось предотвратить теракт, который должен был походить на нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом 17 октября сообщила радиостанция France Info со ссылкой на главу французского МВД Кристофа Кастанера.

Во Франции предотвратили похожий на 11 сентября теракт

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