Происшествия
ИзвестияВо Франции предотвратили похожий на 11 сентября теракт
Во Франции полицейским удалось предотвратить теракт, который должен был походить на нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом 17 октября сообщила радиостанция France Info со ссылкой на главу французского МВД Кристофа Кастанера.
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с чего всё началось
Как сообщает радиостанция France Info, директор МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил журналистам о предотвращении в 2019 году теракта, сценарий которого напоминал трагедию 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.Московский Комсомолецвчера в 18:15
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Власти Франции сообщили о предотвращении теракта в стиле 11 сентября
Московский Комсомолецвчера в 18:40
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