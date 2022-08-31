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Во Франции предупредили о риске экономического шока без поставок газа из РФ

Возможное прекращение поставок российского газа приведет к шоку для экономики Франции, заявил французский министр экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.
Газета.Ru
Немедленное и полное прекращение поставок российского газа во Францию может привести к падению роста экономики Франции на 0,5 п.п. в 2023 году.
ТАСС
Глава экономического ведомства затруднился дать точный прогноз уровня инфляции, заявив, что "структурного спада инфляции не будет до 2023 года".
ТАСС
Во вторник "Газпром экспорт" сообщил, что в установленный срок на конец рабочего дня 30 августа не получил в полном объеме от компании из Франции оплату за поставленный по действующим контрактам в июле газ.
ТАСС

Подробнее о событии

Во Франции предупредили о риске экономического шока без поставок газа из России
NVL20:08
Минфин Франции: прекращение поставок газа из РФ спровоцирует падение ВВП
Московский Комсомолец19:58
Во Франции предупредили о риске экономического шока без поставок газа из РФ
Газета.Ru18:57
Минфин Франции: прекращение поставок газа из РФ снизит рост ВВП страны на 0,5 п.п
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