Возможное прекращение поставок российского газа приведет к шоку для экономики Франции, заявил французский министр экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.
Во вторник "Газпром экспорт" сообщил, что в установленный срок на конец рабочего дня 30 августа не получил в полном объеме от компании из Франции оплату за поставленный по действующим контрактам в июле газ.
США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н. П. Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".
Министры финансов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) завтра, 2 сентября, должны согласовать план по установлению предельной цены на российскую нефть, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).