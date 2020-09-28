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РИА Новости
РИА Новости

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

"Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе", - сказал Камбон в интервью газете "Коммерсант", говоря о ситуации с Навальным. Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Париж призвал Берлин представить доказательства по Навальному

Газета.Ru17:32
Lenta.ru

Во Франции призвали Германию представить доказательства по ситуации с Навальным

Lenta.ruвчера в 16:36
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Коммерсантъвчера в 14:00
РЕН ТВ

Французский сенатор: Ситуация с Навальным выгодна для врагов России

РЕН ТВвчера в 15:51
URA.Ru

Во Франции предположили, кто причастен к инциденту с Навальным

URA.Ruвчера в 14:55
Ведомости

В сенате Франции призвали Германию предъявить доказательства по Навальному

Ведомостивчера в 15:55
РИА Новости

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

РИА Новостивчера в 14:52

Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Президент Белоруссии посоветовал французскому коллеге сосредоточиться на внутренних делах Франции. господин Лукашенко заявил, что господин Макрон, следуя собственной логике, «должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты"».
Коммерсантъвчера в 14:15
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известиявчера в 13:42
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Netflix ответил на критику со стороны Конгресса США

Из письма сенаторов Конгресса США к главе Netflix Теду Сарандосу В свою очередь представители компании заявили, что не поддерживают политическую позицию Цысиня, а также отметили, что сюжет книги и сериала никак не связаны со взглядами автора.
Центральная Служба Новостейвчера в 09:25
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В Самарской области в 2020 году по программе «Земский доктор» получат выплаты 70 врачей и 33 фельдшера

В этом году выплаты получили 16 врачей и 6 фельдшеров, в планах выплатить деньги еще 70 врачам и 33 фельдшерам, - рассказала замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губдумы Марина Сидухина.
КП - Самаравчера в 07:27

В Пскове может появиться центр национальных театров

Арт-директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина выразил надежду, что в Пскове появится площадка, которая будет объединять национальные театры России подобно той, что планируют создать в Москве, передает корреспондент Псковского агентства информации с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия» в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина.
Псковское агентство информациивчера в 06:51
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