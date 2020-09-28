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РИА Новости
РИА Новости

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

"Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе", - сказал Камбон в интервью газете "Коммерсант", говоря о ситуации с Навальным. Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
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Комсомольская правда

Во Франции призвали Германию представить доказательства по делу Навального

Комсомольская правда18:51
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Коммерсантъвчера в 14:00
Ведомости

В сенате Франции призвали Германию предъявить доказательства по Навальному

Ведомостивчера в 15:55
РЕН ТВ

Французский сенатор: Ситуация с Навальным выгодна для врагов России

РЕН ТВвчера в 15:51
URA.Ru

Во Франции предположили, кто причастен к инциденту с Навальным

URA.Ruвчера в 14:55
Lenta.ru

Во Франции призвали Германию представить доказательства по ситуации с Навальным

Lenta.ruвчера в 16:36
РИА Новости

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

РИА Новостивчера в 14:52

Армения не исключила обращение к России за военной помощью

Дипломат отметил, что накануне премьер-министр государства Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, а глава Министерства иностранных дел Зограб Мнацаканян — с Сергеем Лавровым с целью «проинформировать их о ситуации, чтобы представить видение правительства Армении, и какие шаги оно предпринимает, о планах военных».
Военное деловчера в 04:39
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