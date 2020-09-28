Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному
"Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе", - сказал Камбон в интервью газете "Коммерсант", говоря о ситуации с Навальным. Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.В источнике
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Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией
Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по ситуации с Навальным
Lenta.ruвчера в 16:36