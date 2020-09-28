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"Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе", - сказал Камбон в интервью газете "Коммерсант", говоря о ситуации с Навальным. Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.