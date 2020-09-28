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РИА Новости
РИА Новости

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

"Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе", - сказал Камбон в интервью газете "Коммерсант", говоря о ситуации с Навальным. Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Во Франции призвали Германию представить доказательства по делу Навального

Комсомольская правда18:51
Lenta.ru

Во Франции призвали Германию представить доказательства по ситуации с Навальным

Lenta.ruвчера в 16:36
РИА Новости

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

РИА Новостивчера в 14:52
РЕН ТВ

Французский сенатор: Ситуация с Навальным выгодна для врагов России

РЕН ТВвчера в 15:51
URA.Ru

Во Франции предположили, кто причастен к инциденту с Навальным

URA.Ruвчера в 14:55
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Коммерсантъвчера в 14:00
Ведомости

В сенате Франции призвали Германию предъявить доказательства по Навальному

Ведомостивчера в 15:55

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»
РИА Новости18:35
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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