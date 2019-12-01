Соединённые Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли. Об этом она сказала в интервью Le Journal du Dimanche.

Политика Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.

Политика Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.

Общество NI: в СССР создали странные автоматы В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.

Политика Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

Авто Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.