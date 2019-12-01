Армия и оружие
RT на русскомВо Франции призвали США прекратить навязывать вооружения членам НАТО
Соединённые Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли. Об этом она сказала в интервью Le Journal du Dimanche.
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Футбол
«Зенит» и «Спартак» объявили составы
Стали известны стартовые составы Зенита и Спартака на матч чемпионата России.
Происшествия
Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье выросло до 15
В Забайкальском крае количество погибших при падении пассажирского автобуса в реку Кенга увеличилось до 15 человек.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Футбол
Экс-арбитр ФИФА считает, что гол «Зенита» засчитан ошибочно
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил о том, что гол петербургского "Зенита" засчитан ошибочно.
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Происшествия
Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус
Документы на автобус, разбившийся на территории Забайкалья, по предварительным данным, были в порядке.
Автоспорт
Квят завершил чемпионат «Формулы-1» на 13-м месте
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят завершил чемпионат "Формулы-1" 2019 года на 13-м месте.
Политика
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Единоборства
Борец Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца
Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Биатлон
Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде
Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Общество
«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей
Стоимость новой рекламной кампании «Почты России» составит не менее 443 миллионов рублей.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
Армия и оружие
The New York Times: российские военные в августе атаковали лагерь беженцев в Сирии
В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, пишет The New York Times.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Политика
СМИ предупредили о «трюке» США против «Северного потока — 2»
Власти США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти пациентки Каабака
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.