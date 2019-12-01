Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВо Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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Минобороны Франции потребовало от США прекратить навязывать вооружение НАТО

Газета.Ru11:27

Во Франции призвали США не навязывать свои вооружения союзникам по НАТО

Коммерсантъ15:38

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

РИА Новости13:24

Во Франции попросили США прекратить навязывать свое оружие странам НАТО

РБК15:44

Эксперт объяснил заявление главы Минобороны Франции о США

RT на русском11:53

Франция: «США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения»

News.ru09:52

Во Франции заявили, что США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения

ТАСС09:23
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Происшествия

В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена

Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек обвиняется в причастности к убийству известной журналистки Дафне Каруаны Галиции.
Комсомольская правда вчера в 20:36
Игры

Xbox Game Studios планирует радовать новинками каждые три месяца

Метт Бути, глава Xbox Game Studios, рассказал о далеко идущих планах: презентовать новую игру периодичностью в три-четыре месяца.
Anonsens 06:14
Политика

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
РИА Новости вчера в 19:11
Хоккей

Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне

Телеканал 360° 07:10
Футбол

Тедеско назвал заслуженным поражение «Спартака» в матче с «Зенитом»

Футболисты «Спартака» заслужили поражение от «Зенита» в матче чемпионата России в воскресенье.
Известия 14:38
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Происшествия

В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости 13:02
Экономика

Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
RT на русском 29 ноября в 02:56
Наука

Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи

Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
Народные новости вчера в 07:58
Происшествия

В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек

Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Коммерсантъ 09:38
Технологии

Российские операторы связи тестируют идентификацию смартфонов по IMEI

Российские операторы связи «Билайн», «Теле2» и «Мегафон» начали подготовку к введению системы идентификации смартфонов по индивидуальным IMEI-кодам.
iReactor 29 ноября в 13:58
Армия и оружие

Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны

Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
ГЛАС.RU 29 ноября в 07:48
Футбол

«Наполи» проиграл «Болонье» в матче Серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" проиграл "Болонье" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".
Чемпионат 13:58
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Армия и оружие

Задержаны подозреваемые в расправе над мексиканскими мормонами

Вести.Ru 14:15
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Наука

Учёные рассказали, чем полезны ночные кошмары

News.ru 08:57
Общество

Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии

Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
РИА Новости 09:57
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру вчера в 02:30
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Наука

Ученые нашли материал, который проводит электричество, не нагреваясь

Исследователи уже знали о других материалах, которые проводят электричество лучше, чем тепло, но они проявляют это свойство только при определенном температурном режиме, что делает их крайне непрактичными.
Хайтек 13:11
Футбол

Фанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу

Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:35
Технологии

«Лицензию» Windows 7 можно до сих пор бесплатно обновить до Windows 10

Владельцы компьютеров под управлением лицензионных версий операционных систем Windows 7 и Windows 8.1, несмотря на то, что их поддержка прекращена, могут бесплатно обновить их до Windows 10.
Российская газета 15:50
Наука

Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза

Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
MedikForum.ru 12:23
Автоспорт

Майкл Маси о проблеме с работой DRS: «Упал сервер с данными»

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал о причинах некорректной работы DRS на Гран-при Абу-Даби.
Sports.ru 13:38
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
RT на русском 15:47
Происшествия

На Урале после убийства 9-летнего мальчика задержана глава секты

REGNUM 05:47
Футбол

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
RT на русском 15:10
Политика

«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Газета.Ru вчера в 01:09
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Известия 15:22
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