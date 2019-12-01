Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВо Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

РИА Новости13:24

Франция призвала США прекратить навязывать вооружения членам НАТО

Комсомольская правда12:46

Минобороны Франции потребовало от США прекратить навязывать вооружение НАТО

Газета.Ru11:27

Во Франции потребовали от США прекратить навязывать свои вооружения

Московский Комсомолец12:46

Эксперт объяснил заявление главы Минобороны Франции о США

RT на русском11:53

Франция: «США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения»

News.ru09:52

Во Франции заявили, что США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения

ТАСС09:23
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Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в РПЛ

RT на русском 13:43
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Происшествия

В Киеве совершили покушение на депутата областного совета

Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 04:42
Наука

Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов

Ученые нашли еще одну болезнь, под действием которой теломеры становятся короче — это хорея Хантингтона.
N+1 28 ноября в 10:02
Хоккей

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 11:24
Авто

Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS

Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Letnews.ru вчера в 05:01
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Политика

Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Аргументы недели 06:08
Происшествия

Вмерзшее в лед тело младенца нашли дети в Саратовской области

Уточняется, что игравшие около реки дети заметили предмет, который вмерз в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину.
Вечерняя Москва вчера в 16:24
Общество

Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии

Определение домашнего насилия в предыдущей редакции, над которой и работала, в том числе, Давтян, в отличие от опубликованного Совфедом, было более широким.
BFM.ru 29 ноября в 23:00
Происшествия

Замглавы свердловского управления СК отправили под домашний арест

BFM.ru 14:21
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
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Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Культура

Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

RuNews24.ru 12:06
Кино

Появился новый кадр со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, которое перевозит другие плавсредства.
Российская газета 11:09
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Макдэвид, Маккиннон и Патрик Кейн признаны звездами ноября в НХЛ

ТАСС Спорт 13:39
Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Россия – Культура 12:15
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru 13:46
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» Воеводина заявила в полицию на экс-короля Малайзии

Московский Комсомолец 10:12
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 29 ноября в 05:14
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

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Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
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Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
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Каменских пошла в народ без трусов и в маске

Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Утро.ru 06:25
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Общество

Отель Софии Ротару в Крыму закрыли

Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Турпром 09:32
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
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