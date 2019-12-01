Армия и оружие
РИА НовостиВо Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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Технологии
Пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10
Поддержка ОС Windows 7 прекращается 14 января 2020 года, но пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10.
Общество
Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года
С 1 декабря в России вступит в силу несколько важных нововведений, которые так или иначе коснутся всех россиян.
Происшествия
Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14
Число погибших в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 14 человек.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15
Стало известно, что количество жертв ДТП с автобусом увеличилось до 15 человек. Ранее сообщалось о 10 жертвах и пяти пострадавших.
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Здоровье
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Происшествия
Суд в Биробиджане продолжает рассмотрение двух громких уголовных дел
21 октября в Биробиджанском районном суде началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы ЕАО Александра Винникова.
Происшествия
Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26
Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
Здоровье
Названы четыре главных врага здоровых сосудов
Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
Гаджеты
Компания LG обновит смартфоны до Android 10
Известно, что компания LG не занимает лидерские позиции среди производителей, когда дело касается оперативности запуска обновленных версий Android.
Общество
В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Футбол
«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
Автоспорт
В ФИА объяснили причины отключения DRS на Гран-при Абу-Даби
Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил причины, по которым дирекция гонки отключила DRS на первых кругах Гран-при Абу-Даби.
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Космос
Китайский радиотелескоп за Луной частично расправил антенны
Китайский космический аппарат «Цюэцяо» приступил к началу эксперимента в области радиоастрономии NCFE — специалисты миссии частично развернули пятиметровые антенны телескопа.
Футбол
Андрей Шевченко: «Не хотели начинать Евро-2020 с Голландии»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги жеребьевки Евро-2020.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Политика
В ГД осудили резкое заявление Авакова об отношениях России и Украины
Депутат Госдумы Руслан Бальбек осудил высказывание главы министерства внутренних дел Арсена Авакова, который прокомментировал слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина.
Кино
«Холодное сердце — 2» бьёт рекорд по сборам в день российской премьеры
Политика
Саакашвили назвал ошибкой свой отъезд из Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что совершил ошибку, покинув родину. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи».
Происшествия
Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане
Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
Происшествия
В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля
Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Футбол
Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.