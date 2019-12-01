Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВо Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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Во Франции попросили США прекратить навязывать свое оружие странам НАТО

РБК15:44

Во Франции призвали США не навязывать свои вооружения союзникам по НАТО

Коммерсантъ15:38

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

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Минобороны Франции потребовало от США прекратить навязывать вооружение НАТО

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Эксперт объяснил заявление главы Минобороны Франции о США

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Франция: «США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения»

News.ru09:52

Во Франции заявили, что США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения

ТАСС09:23
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Пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10

Поддержка ОС Windows 7 прекращается 14 января 2020 года, но пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10.
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Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

С 1 декабря в России вступит в силу несколько важных нововведений, которые так или иначе коснутся всех россиян.
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Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14

Число погибших в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 14 человек.
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Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15

Стало известно, что количество жертв ДТП с автобусом увеличилось до 15 человек. Ранее сообщалось о 10 жертвах и пяти пострадавших.
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Суд в Биробиджане продолжает рассмотрение двух громких уголовных дел

21 октября в Биробиджанском районном суде началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы ЕАО Александра Винникова.
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Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
РБК 17:11
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Названы четыре главных врага здоровых сосудов

Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Вечерняя Москва 00:20
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
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Компания LG обновит смартфоны до Android 10

Известно, что компания LG не занимает лидерские позиции среди производителей, когда дело касается оперативности запуска обновленных версий Android.
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Поломки автомобиля, после которых нужно сразу избавляться от него

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В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
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Футбол

«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
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В ФИА объяснили причины отключения DRS на Гран-при Абу-Даби

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил причины, по которым дирекция гонки отключила DRS на первых кругах Гран-при Абу-Даби.
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Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Коммерсантъ 18:45
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
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Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
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Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Китайский радиотелескоп за Луной частично расправил антенны

Китайский космический аппарат «Цюэцяо» приступил к началу эксперимента в области радиоастрономии NCFE — специалисты миссии частично развернули пятиметровые антенны телескопа.
N+1 28 ноября в 11:19
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Андрей Шевченко: «Не хотели начинать Евро-2020 с Голландии»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги жеребьевки Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Политика

В ГД осудили резкое заявление Авакова об отношениях России и Украины

Депутат Госдумы Руслан Бальбек осудил высказывание главы министерства внутренних дел Арсена Авакова, который прокомментировал слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина.
Газета.Ru 18:59
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«Холодное сердце — 2» бьёт рекорд по сборам в день российской премьеры

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Саакашвили назвал ошибкой свой отъезд из Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что совершил ошибку, покинув родину. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи».
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Происшествия

Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
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В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
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Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
АиФ Дагестан вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Бывшая жена короля Малайзии обратилась в полицию Москвы из-за угроз

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Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
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