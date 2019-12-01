Армия и оружие
РИА НовостиВо Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD
Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Происшествия
В районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Здоровье
Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Политика
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Кино
Дауни-младший может сыграть Железного человека в «Черной вдове»
Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека Тони Старка, может появиться в супергеройском фильме «Черная вдова».
Футбол
Эмери может покинуть «Арсенал» уже сегодня
Эмери стал главным тренером «Арсенала» 23 мая 2018 года.
Происшествия
Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки
Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
Шоу-бизнес
Анна Семенович сделала операцию на груди
Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Единоборства
Бой Макгрегора и Нурмагомедова может состояться в конце 2020 года
Обозреватель и инсайдер ESPN Ариэль Хельвани рассказал, что возможный бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым может пройти в конце 2020 года.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
В Благовещенске иномарка врезалась в автобусную остановку
Иномарка в Благовещенске врезалась в автобусную остановку, где находились женщина и ребенок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Общество
Сапожников поручил разобраться с бесхозными сетями в Чите
Руководитель администрации Читы Александр Сапожников поручил разобраться, откуда в городе огромное количество бесхозных сетей.
Политика
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Авто
Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
Здоровье
Немецкий профессор назвал четыре разрушающих здоровые сосуды привычки
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.