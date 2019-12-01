Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВо Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Во Франции попросили США прекратить навязывать свое оружие странам НАТО

РБК15:44

Во Франции призвали США не навязывать свои вооружения союзникам по НАТО

Коммерсантъ15:38

Минобороны Франции потребовало от США прекратить навязывать вооружение НАТО

Газета.Ru11:27

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

РИА Новости13:24

Эксперт объяснил заявление главы Минобороны Франции о США

RT на русском11:53

Франция: «США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения»

News.ru09:52

Во Франции заявили, что США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения

ТАСС09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Политика

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
REGNUM вчера в 19:31
Гаджеты

Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD

Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Актуальные Новости 10:21
Происшествия

В районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

RT на русском 19:25
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

Газета.Ru 11:37
Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Известия 20:00
Здоровье

Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери

РИА Новости 29 ноября в 04:42
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Игры

Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade

Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
CyberSport.ru вчера в 15:14
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Происшествия

Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Чита.Ру 17:19
Политика

На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
РИА Новости 18:03
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия 18:30
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Кино

Дауни-младший может сыграть Железного человека в «Черной вдове»

Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека Тони Старка, может появиться в супергеройском фильме «Черная вдова».
Мойка78 29 ноября в 16:18
Футбол

Эмери может покинуть «Арсенал» уже сегодня

Эмери стал главным тренером «Арсенала» 23 мая 2018 года.
Спорт-Экспресс 29 ноября в 04:44
Происшествия

Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки

Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
РБК 18:49
Шоу-бизнес

Анна Семенович сделала операцию на груди

Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Комсомольская правда вчера в 14:15
Единоборства

Бой Макгрегора и Нурмагомедова может состояться в конце 2020 года

Обозреватель и инсайдер ESPN Ариэль Хельвани рассказал, что возможный бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым может пройти в конце 2020 года.
NewInform 17:00
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Происшествия

В Благовещенске иномарка врезалась в автобусную остановку

Иномарка в Благовещенске врезалась в автобусную остановку, где находились женщина и ребенок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Амурской области Инна Карташова.
РИА Новости 05:16
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM вчера в 11:24
Общество

Сапожников поручил разобраться с бесхозными сетями в Чите

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников поручил разобраться, откуда в городе огромное количество бесхозных сетей.
Zab.RU 19:36
Политика

Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 07:31
Хоккей

Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Советский спорт 00:09
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Автоновости дня 11:25
Авто

Volvo представила гибридный XC60 для России

Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
AutoNews 29 ноября в 02:59
Здоровье

Немецкий профессор назвал четыре разрушающих здоровые сосуды привычки

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Ugpressa.ru вчера в 22:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное