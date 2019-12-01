Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВо Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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Во Франции попросили США прекратить навязывать свое оружие странам НАТО

РБК15:44

Во Франции призвали США не навязывать свои вооружения союзникам по НАТО

Коммерсантъ15:38

Франция: «США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения»

News.ru09:52

Минобороны Франции потребовало от США прекратить навязывать вооружение НАТО

Газета.Ru11:27

Эксперт объяснил заявление главы Минобороны Франции о США

RT на русском11:53

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

РИА Новости13:24

Во Франции заявили, что США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения

ТАСС09:23
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Происшествия

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

BFM.ru 12:06
Происшествия

Судно с россиянами на борту задержано в Британии

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Lenta.ru 29 ноября в 17:38
Политика

Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»

В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.
Lenta.ru 15:01
Шоу-бизнес

Бывшая жена короля Малайзии обратилась в полицию Москвы из-за угроз

РБК 15:15
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Александр Бубнов: «Интрига чемпионской гонки умерла»

Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги центральных матчей 18-го тура российской премьер-лиги, состоявшихся в воскресенье.
Sportbox.RU 14:09
Гаджеты

Компания Apple в 2020 году представит компактный iPhone

Размер экрана самого компактного iPhone составит 5,4 дюйма, а самого большого - 6,7 дюймов. Дисплей выполнят по технологии OLED.
Piter.tv 29 ноября в 11:34
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Век 28 ноября в 23:07
Общество

Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Известия 16:01
Происшествия

В Новом Орлеане произошла стрельба

Не менее 10 человек получили ранения в воскресенье после того, как неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, сообщает телекомпания NBC.
ТАСС 07:16
Кино

«Дылда» обошла «Джокера» в рейтинге 50 лучших фильмов года

Piter.tv 05:08
Футбол

Доменико Тедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался.
Вести.Ru 13:47
Здоровье

Эксперт рассказал о третьем хронотипе сна, помимо сов и жаворонков

Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что помимо сов и жаворонков есть еще третий тип людей.
Mockva.ru 09:30
Армия и оружие

ВМФ РФ примет на вооружение пять новых кораблей до конца года

Пять новых кораблей заступят на боевое дежурство в подразделения Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года, 30 ноября заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета ВМФ.
Красная весна вчера в 12:28
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в спонсировании поджогов Амазонии

Российская газета вчера в 18:52
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Футбол

Португалия, Франция и Германия сыграют в группе F Евро-2020

Стал известен состав группы F чемпионата Европы-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 12:52
Общество

НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию

News.ru 14:04
Футбол

Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры

RT на русском 16:51
Авто

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году

Компания Skoda сообщила о своих новинках, подготовленных для рынка РФ на 2020 год.
Дни24 10:17
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Газета.Ru 16:59
Энергетика

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Известия 29 ноября в 13:59
Спорт

Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
РИА Новости 15:20
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Армия и оружие

Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии

Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря.
Известия 08:46
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Кино

Появился новый кадр со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, который перевозит другие плавсредства.
Российская газета 11:09
Здоровье

О каких опасных заболеваниях предупреждают холодные ноги и руки

Чаще всего проблемы с температурой рук и ног бывают у слабой половины человечества – примерно 20% женщин встречаются с этим в своей жизни регулярно.
Московский Комсомолец 29 ноября в 22:22
Авто

Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался популярнее оригинала

Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) провела исследование, по результатам которого оказалось, что Haima 8S пользуется гораздо большей популярностью, чем оригинальный Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили вчера в 22:33
Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
UfacityNews.ru 29 ноября в 07:57
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