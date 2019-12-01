Армия и оружие
РИА НовостиВо Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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Происшествия
Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Политика
Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.
Футбол
Александр Бубнов: «Интрига чемпионской гонки умерла»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги центральных матчей 18-го тура российской премьер-лиги, состоявшихся в воскресенье.
Гаджеты
Компания Apple в 2020 году представит компактный iPhone
Размер экрана самого компактного iPhone составит 5,4 дюйма, а самого большого - 6,7 дюймов. Дисплей выполнят по технологии OLED.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Общество
Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»
Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Происшествия
В Новом Орлеане произошла стрельба
Не менее 10 человек получили ранения в воскресенье после того, как неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, сообщает телекомпания NBC.
Футбол
Доменико Тедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался.
Здоровье
Эксперт рассказал о третьем хронотипе сна, помимо сов и жаворонков
Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что помимо сов и жаворонков есть еще третий тип людей.
Армия и оружие
ВМФ РФ примет на вооружение пять новых кораблей до конца года
Пять новых кораблей заступят на боевое дежурство в подразделения Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года, 30 ноября заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета ВМФ.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в спонсировании поджогов Амазонии
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Футбол
Португалия, Франция и Германия сыграют в группе F Евро-2020
Стал известен состав группы F чемпионата Европы-2020.
Футбол
Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры
Авто
Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Компания Skoda сообщила о своих новинках, подготовленных для рынка РФ на 2020 год.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Спорт
Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Армия и оружие
Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии
Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Кино
Появился новый кадр со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, который перевозит другие плавсредства.
Здоровье
О каких опасных заболеваниях предупреждают холодные ноги и руки
Чаще всего проблемы с температурой рук и ног бывают у слабой половины человечества – примерно 20% женщин встречаются с этим в своей жизни регулярно.
Авто
Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался популярнее оригинала
Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) провела исследование, по результатам которого оказалось, что Haima 8S пользуется гораздо большей популярностью, чем оригинальный Hyundai Santa Fe.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.